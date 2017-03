Kuressaarde kuni poolsada riigi ametikohta

Pealinnast ümber paigutatavast tuhandest avaliku sektori töökohast võib Kuressaare saada kuni poolsada.



Neljapäevasel kabinetinõupidamisel arutas valitsus avaliku sektori 1000 töökoha Tallinnast väljaviimise plaani, mis puudutab umbes 40 riigiasutust. Riigihaldusministri Mihhail Korbi sõnul peaks iga maakonnakeskus saama vähemalt 20–50 pealinnast ümber paigutatavat töökohta.

Kõigepealt kaardistab ja analüüsib Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koos iga ministeeriumiga konkreetse piirkonna kinnisvaralisi võimalusi maakonnakeskustes ja linnades, arvestades töökohtade loomiseks vajalikke tingimusi. Seejärel teeb RKAS ettepanekud töökohtade paigutamiseks piirkondades nii, et see asutuse tegevust võimalikult vähe pärsib.

Sealjuures püütakse leida võimalusi paigutada erinevad riigiasutused ühte hoonesse, et asutuste vahel sünergiat tekitada. Seejärel saavad asutused hakata ette valmistama töökohtade üleviimise protsessi, mis plaanitakse lõpule viia 2019. aastaks.

Kava, kui palju ja kuhu ühe või teise asutuse töökohti konkreetselt üle viiakse, peab valmima maikuu lõpuks.