Poistelaulu finaali jõudis neli saarlast

Eesti meestelaulu seltsi korraldatud poiste-solistide kümnenda lauluvõistluse Põhja-Eesti vahevoorust pääses Saaremaalt edasi finaali neli laulupoissi.



Georg Paomees (juhendaja Mari Ausmees) saavutas 10–11-aastaste poiste vanuse­grupis I koha ja Oliver Leppik (Helle Rand) 12-a ja vanemate poiste vanusegrupis II koha. Sten-Erik Liiv (Laine Lehto) pälvis kuni 16-aastaste noormeeste vanuseastmes I koha ja Carlos Liiv 17–20-aastaste noormeeste vanuseastmes II koha.

Põhja-Eesti vahevoorus, mis toimus Tallinnas Salme kultuurikeskuses, osales seitsmes vanusegrupis kokku 79 lauljat. Edasi pääses igast vanusegrupist kaks paremat. Žüriisse kuulusid Mare Väljataga, Peeter Perens ja Eha Pärg. Kokku esindas Saaremaad vahevoorus 15 lauljat, lisaks nimetatuile veel Lootus Niit (juhendaja Ülle Vallaste), Oliver Viljus (Helle Rand), Geito Jermolov (Laine Lehto), Kert Käsper (Pilvi Karu), Kaur Vesberg (Pilvi Karu), Robert Pihl (Anita Kangur), Marten Paimre (Mai Rand), Thomas Hendrik Liiv (Laine Lehto), Jüri Valt (Tiina Oks), Alo Benno (Laine Lehto) ja Hans Heiki Metsamaa (Pilvi Karu).

Poistelaul 2017 finaalvõistlus toimub 7. mail Tallinnas rahvusraamatukogu saalis. Esmakordselt tellib Eesti meestelaulu selts selleks puhuks kõigist ettekandele tulevatest lauludest seaded. See tähendab, et noored solistid saavad oma laule finaalkontserdil esitada sümfooniaorkestri saatel.

Kuressaare gümnaasiumi muusikaõpetaja Laine Lehto ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et tase on finaalis kindlasti tugev. Neli Saaremaa esindajat on aga tema hinnangul kõik oma vanuseastmes esikolmiku konkurentsis, kui teevad julge ja veenva etteaste.

Üle aasta toimuvatel poiss-solistide võistulaulmistel on saarlased olnud edukad. Eelmisel võistlusel saavutas Oliver Leppik 8–9-aastaste poiste vanuseastmes teise koha ja Karret Sepp kuni 16-aastaste vanuse­grupis 4.–6. koha. 2013. aasta finaalvõistluselt toodi auhinnalisi kohti kolm: kaks teist kohta (Kairo Kiider ja Risto Paiste) ja üks kolmas koht (Karl-Reedik Mändar).