Vilsandi võib saada õiguse teeremondiks kruusa kaevandada

Vilsandi saarel teeremondiks kruusa kaevandada sooviv Kihelkonna vald leidis keskkonnaameti vastuseisust jagusaamiseks endale liitlase keskkonnaministeeriumi näol.



2015. aasta oktoobrist kaevandamisluba taotlev Kihelkonna vald pole seni keskkonnaametilt kruusa kaevandamiseks kooskõlastust saanud põhjendusel, et puistematerjal kaevandamiseks väljapakutud Koolinuka ja Koolipapa kinnistul asub osaliselt kaitsealuste kadastike levikualal.

Vald peab kruusa kohapeal kaevandamist ainumõeldavaks, sest Vilsandi teetöödeks vajamineva 4000 m3 materjali toomiseks tuleks veokitel teha läbi mere edasi-tagasi 800 reisi.

Pärast korduvaid keskkonnaameti äraütlemisi pöördus Kihelkonna vald selle aasta algul keskkonnaministeeriumi poole sooviga, et see vähendaks kaevandamispaigas kadastike kaitseks kehtivat piiranguala.

Lootus ministeeriumi mõistvale suhtumisele tasus end valla vaatevinklist kuhjaga ära. Läinud nädalal sai Kihelkonna vald ministeeriumilt vastuse, milles ollakse solidaarne valla seisukohaga, et teede korrastamiseks vajaliku puistematerjali kohalevedu läbi mere on loodust koormav ja väga kallis. Sadu kordi läbi madala mere, üle väikesaarte ja laidude ning rannaniitude sõitmine kahjustaks läbisõiduala territooriumi loodust kindlasti üsna suurel määral, märkis keskkonnaminister Marko Pomerants.

Keskkonnaminister tõi välja, et kaevandusala moodustab väga väikese osa kadastiku kogupindalast. Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava näeb ette säilitada rahvuspargis 271 ha kadastikke. Inventuuride kohaselt on Vilsandi rahvuspargis 302 ha kadastikke, mistõttu ei ohustaks kruusa võtmine kuni 0,4 hektaril rahvuspargi kadastiku seisundit.

“Tegemist on ajutise häiringuga, kuivõrd peale pinnase kasutamist on võimalik ala looduslähedaselt taastada ja seal taastub endine kooslus,” viitas keskkonnaminister.

Marko Pomerantsi sõnul on valla teede korrastamine laiemale avalikkusele hüvede pakkumine, mille kõrval on materjali kohalevedu üle mere ebamõistlikult kallis ja kokkuvõttes loodusele koormavam.

“Seetõttu oleme nõus, et Vilsandi saare teede ehitus- ja korrastusmaterjali võiks eelistatult saada Vilsandi saarelt, mitte tuua seda sisse väljastpoolt,” oli ministri seisukoht.

Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam nimetas keskkonnaministeeriumi mõistvat lähenemist võrreldes keskkonnaameti seisukohtadega oluliseks muutuseks. “Lähenemine väikesaarte osas on üldiselt muutunud natukene positiivsemaks. Oleks see sama jäik kui paar aastata tagasi, poleks ilmselt ka vastuskiri meie jaoks positiivne olnud,” lausus Aardam.

Küsimusele, kas keskkonnaministeeriumi poole pöördumine oli kantud valla soovist keskkonnaametit mõjutada, vastas Raimu Aardam: “Ilmselgelt ta natukene oli ka, ütleme, et heatahtlikult survestasime.”

Vallavanem rääkis, et vald hakkab keskkonnaametilt kruusa võtmiseks luba taotlema lähiajal.

KOMMENTAAR



Keskkonnaameti maapõue büroo maapõue peaspetsialist Martin Nurme:



1. jaanuarist 2017 hakkas kehtima muudetud maapõueseadus, mis annab lisaks maavara kaevandamise loa taotlemisele ka teise võimaluse teostada väikesaartel kohaliku omavalitsuse tarbeks materjali kasutamist. Vilsandil kui püsiasustusega väikesaarel võib kohalik omavalitsus oma ülesannete täitmiseks võtta ilma kaevandamisloata maavara ning maavarana arvele võtmata kivimit ja setendit, küsides selleks keskkonnaametilt vastavasisulist luba. Loa taotlemine on märksa lihtsam ja kiirem kui kaevandamisloa taotlemine. Kui Kihelkonna vald esitab maavara või maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi võtmise loa taotluse, siis vaatab keskkonnaamet üle ka alal kehtivad piirangud. Varem on keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet üle vaadanud maaüksuste Koolinuka ja Koolipapa loodusväärtused ning juhtinud tähelepanu, et alal paiknevad kadastiku levikupiirid.