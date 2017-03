EKRE Saaremaa juht väljaviskamise ohus

EKRE juhtimist avalikult kritiseerinud juhatuse liige Maria Kaljuste ja Viimsi osakonna endine juht Jüri Derkun võidakse juba sel reedel EKRE-st välja visata, vahendas Delfi.ee.

Sellest, et otsus tema ja Kaljuste välja visata on juba tehtud, kirjutas Jüri Derkun Facebookis. “Mina ja Maria Kaljuste heidetakse erakonnast välja järgmisel juhatuse koosolekul. Otsus on juba tehtud, enne aukohtu koosolekut,” kirjutas ta.

EKRE juhatuse liikme Jaak Madisoni sõnul on EKRE juhatuse reedese korralise koosoleku päevakorras tema teada ka teatud liikmete tegevus avalikus meedias. “Enne seda on mul väga raske midagi kommenteerida,” ütles Madison Delfile.

Täna toimub EKRE aukohtu istung, kuid Madison ei soovinud kommenteerida, kas seal arutatakse avaldust Derkuni ja Kaljuste vastu või mitte.