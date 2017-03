JUHTKIRI: Ise ilutegijad

Arvamused laadis “ei nüüdsel ajal osata oma kätega midagi teha” või et tänapäeva noortel on küll “mõlemad käed vasakud” ja neil “pole muud huvi, kui üksnes telefoniekraani näppida” ei pea alati paika. Õnneks. Vähemalt näitas laupäeval Sandlas peetud menukas maakonna käsitööpäev, et huvi käsitöö ning oma käega ilu- ja tarbeesemete valmistamise vastu on suur. Uudishimu ka, kuidas üht või teist asja teha.

Kui paljud kalapüügist innustuvad mehed-naised tänapäeval ise võrgulina kududa oskavad? Sugugi mitte kõik, kaugel sellest! Või kes teab, mismoodi pajuvitstest korvi punuda? Kui aga kogenud meistritelt saadud nipid käes, pea see oskus siis ei tule!

Tõsi, tänapäeval, mil osta saab pea kõike, pole ehk enam otsest vajadust midagi oma kätega luua. Samas – omakootud kindapaar tundub hoopis soojem ja kaunim kui poest ostetu. Ning oma ilumeele järgi loodud ehe on ainulaadne. Armas niikuinii.