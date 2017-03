Koolilapsed kujutasid kunstikonkursil Eestimaad

Esimese Ilmar Torni nimelise koolinoorte kunstikonkursi võitis 8-aastane Kuressaare kunstikooli õpilane Adeele Arikas, kelle õpetaja on Ene Pidmann.



Tänavu oli konkurss suunatud Saare maakonna 1.–4. klassi õpilastele eesmärgiga äratada lastes ja noortes tõsisemat huvi kunsti vastu. Esimesel konkursil osalesid Kuressaare gümnaasium, Kuressaare kunstikool, Lümanda ja Tornimäe põhikool ning Kihelkonna kool. Osavõtnud koolid saatsid võistlusele kolm parimat tööd.

Noori kunstihuvilisi tänati laupäeval Kuressaare Linnateatris, kus kõik konkursile saadetud tööd aprilli keskpaigani üleval on. Õpilased said tänuks diplomi ja konkursitööde piltidega albumi. Võitja auhinnaks oli Ilmar Torni graafiline leht sarjast “Eestimaa” (puulõige, 1985). Esimese konkursi teema “Minu oma Eestimaa” oligi ajendatud auhinna nimest ja Eesti Vabariigi lähenevast suurest juubelist.

Konkursi üks eestvedajaid Tõnis Kipper ütles, et kunstikonkursi idee tuli kunstniku lähedastelt. “Loodan, et see kujuneb traditsiooniks,” märkis ta. Kipper oli konkursile saadetud tööde kvaliteediga igati rahul ja nentis, et žürii ülesanne polnud sugugi lihtne. Töid hindasid Sirje Ennok, Valve Heiberg, Anne Olop, Külliki Järvila, Lii Pihl ja Tõnis Kipper. “Punktide vahe oli väga napp,” tõdes Kipper, selgitades, et iga žüriiliige valis välja oma lemmikud ja nii tekkis pingerida.

Žüriiliige ja Kuressaare Kultuurivara kunstikuraator Lii Pihl imestas, et õpilaste vanust arvesse võttes olid konkursile saadetud tööd väga tublisti tehtud. “Joonistage ja maalige ikka ning mitte ainult koolitunnis!” soovitas ta lastele.

Ilmar Torni tütar Sirje Ennok rääkis auhinnatseremooniale kogunenud inimestele veidi oma isast. Ta märkis, et Ilmar Torn pidas elu jooksul mitmeid ameteid. Muu hulgas oli ta ajakirjanik, raamatuillustraator, graafik, õppejõud ja karikaturist.

Ilmar Torn sündis 1. jaanuaril 1921 Kuressaares kunstihuvilises perekonnas. Vanemate soovitusel astus ta Tartu ülikooli meditsiini õppima, kuid lõpetas hoopis 1954. aastal Tallinna riikliku kunstiinstituudi. Aastatel 1962–1967 oli ta ENSV kunstnike liidu vastutav sekretär ja 1967–1985 kunstnike liidu esimees. Üks väljapaistvamaid Saaremaal sündinud kunstnikke suri 10. jaanuaril 1999.

Sirje Ennok julgustas lapsi tegelema sellega, mida hing ihaldab. “Tahate joonistada, joonistage, tahate laulda, laulge…” loetles ta. “Aga õppige hoolega!”

Raido Kahm