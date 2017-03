Osavnäpud punusid käsitööpäeval korve ja kaunistasid meeneplaate

Mööda maakonna rahva- ja kultuurimaju rändav käsitööpäev jõudis sel aastal Sandlasse, kus tegevust jagus nii noortele kui ka vanadele, meestele ja naistele.



Saare maakonna käsitööpäev Sandla kultuurimajas osutus menukaks ürituseks. Oma kaheksakümmend inimest kudusid võrgulina, punusid pajuvitstest ja paberist korve, valmistasid kaelaehteid ja prosse ning meene- ja kinkeplaate. Lisaks käis hulk inimesi uudistamas käsitöönäitust.

“Käsitöö juurde käib see, et tuleb ikka üles harutada ka,” ütles kultuurimaja saalis pajuvitstest korvi pununud Viia Rohtla, et see töö vajab veidi harjutamist. Midagi üle jõu käivat vitstest korvi punumises tema hinnangul aga pole. “Loodaks ikka [korvi] valmis saada,” märkis ta. Käsitöö on au sees ka Eiklas, kus Rohtla klubijuhataja ametit peab. “Meil käib ka käsitööliste ring koos. Midagi õpime, midagi teeme alati, kes mida oskab,” kinnitas ta.

Ka meene- ja kinkeplaatide meisterdamise laua taga olid pea kõik kohad täis. Puust aluseid kaunistati hoolsalt kõiksugu värviliste ja läikivate tükikestega. “Kui siit vaadata, siis polegi nii hull,” iseloomustas üks eakam härra oma taiest, kui oli laua tagant püsti tõusnud ja paar sammu tagasi astunud. Sama laua taga istunud algkooliealised tüdrukud nii kriitilised oma meeneplaatide suhtes polnud, pigem vastupidi.

Kultuurimajas oli üles pandud ka Pihtla valla endiste ja praeguste käsitööliste tööde näitus. Võib julgelt öelda, et seal leidub peaaegu kõike lapitekkidest ning voodi- ja rahvariietest kuni kõrvarõngasteni välja. Muude esemete vahelt paistis aga iseäranis silma kohvipakkidest valmistatud kott.

Autor Mai Kundrats ütles, et see sai valmis alles loetud päevad tagasi. Nimelt käis Kõljala kultuuriseltsi Kevade liikmetele säärase koti valmistamist õpetamas pedagoog Viimsist. “Tal oli koolivaheaeg ja ta ema elab siin,” selgitas Kundrats. Kõljala naised olid juba ammu tahtnud selliseid kotte meisterdada, kuid seni polnud õpetajat.

“Kaks tundi õppisime ja kaks tundi tegin veel kodus ka. Põhimõtte sain selgeks,” märkis Kundrats. Tema sõnul osutus sellise koti valmistamine üllatavalt keerukaks. Esimene kott läheb seltsile, aga edaspidi on Kevade naistel kavas toimetada nii, et iga liige endale oma koti saaks. “Mina mõtlesin, et hakkan sellega tühje pudeleid vedama. Kuus korjab ikka ühe sellise koti täis ja seda on hea lihtne pesta,” rääkis Kundrats.

“Esimene läheb tavaliselt aia taha, aga see läks hoopis näitusele,” arvati omapärase koti kohta kõrvalt. Nimelt olid käsitöönäitust külastanud inimesed huvitatud kõikvõimalikust taustainfost ja nii kui ühest või teisest esemest midagi räägiti, koguneti kuulama ja asja arutama.

Giidiametit tuli näitusel pidada ka Sandla kultuurimaja juhatajal Annely Õisnurmel. Toimetuste vahepeal rääkis ta Saarte Häälele, et nii käsitööpäeva korraldamisel kui ka näituse ülesseadmisel oli tal ka abilisi. Töötubade juhendajate valikul lähtuti põhimõttest, et nad kõik võiksid rohkemal või vähemal moel Pihtla vallaga seotud olla. See läks ka õnneks: näpunäiteid tulid töötubadesse jagama vennad Jaak ja Kalev Laus (võrgukudumine), Mati Kreis (vitstest korvide punumine), Tiia Tasane (meene- ja kinkeplaadid), Anari Truu (kaelaehted), Leie Esna ja Katrin Saar (prossid) ning Silje Vaik ja Maili Tamm (paberist korvide punumine).

Näitus on kõigile huvilistele avatud 27.–30. märtsini kell 12–16.