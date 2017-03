Saare firma tuleb turule uue kasemahlajoogiga

Möödunud aastal EAS-ilt kasemahla tootearenduseks toetust saanud Kihelkonna ettevõte Öselstuff OÜ on välja töötanud mitu kasemahla baasil valmistatud jooki.



“Esimesed tootenäidised on valmis,” ütles Öselstuff OÜ juht Ardon Kaerma, kelle sõnul on tootearenduse tulemusel valminud viie karastusjoogi retseptid. Kui klassikaline hapendatud kasemahl tuleb müüki sel suvel, siis aroonia-, ingveri-pohla ja astelpaju-lisandiga ning kasemahla-mojito kauplustesse jõudmise aeg on esialgu veel lahtine.

Jookide koostised valmisid Toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuses (TFTAK) ja jooke hakatakse esialgu taarasse panema Eesti maaülikooli puuviljade ja marjade tootearenduskeskuses Pollis, mis on Eesti ainus mahesertifikaadiga villimispaik. “Vaatame, kuidas minema hakkab, võib-olla tuleb Saaremaale oma tootmine ehitada,” lausus ettevõtja.

Kaerma sõnul on kasemahl vähemalt esialgu varutud Lõuna-Eestist, kuna Saaremaal polnud võtta ühtki mahesertifikaadiga mahlakogujat. “Suund on saada tooraine Saaremaalt ja kui siin leidub keegi ettevõtlik, kellel on suur kasemets ja oleks huvi, siis on see igati tervitatav,” rääkis Kaerma.

Ardon Kaerma sõnul on nende äriplaani järgmine etapp teha kampaania ühisrahastusplatvormis Kickstarter, millega tullakse avalikkuse ette 3. aprillil. “Sellega soovime esiteks katta olemasolevate tellimustega seotud kulusid ning teiseks koguda kaubamärgile ja tootele tuntust rahvusvahelistel turgudel,” selgitas Kaerma. “Huvilisel on võimalik sellesse tootmisprojekti rahaliselt panustada ja saada vastutasuks ägedaid auhindu, nagu kasevihad ja kaseseebid, ning lõpetades sellega, et pakume inimestele üle maailma välja ekskursiooni Saaremaale, kus toimub kasemahla näidisvõtmine.”

Öselstuff OÜ juht kinnitas, et tootenäidiseid on saadetud ka välismaale. “ Hiinasse läks viis kasti ja homme saadame ka Inglimaale.”

Ardon Kaerma sõnul on nende joogid samas hinna-

klassis juba turul olevate kasemahlatoodetega. “Tõsi, meie jook on natukene kallim kui suhkrut täis joogid, aga meie tootel on ka kallid koostisained,” märkis Kaerma. Nii kasutab ettevõte näiteks puhast mahedalt toodetud pohlamahla ja arooniamahla, samuti puhast ingverimett jne.

Öselstuff OÜ arengute kohta saab infot veebilehelt www.oselbirch.com. Samuti leiab ettevõtte Facebookist (www.facebook.com/oselbirch) ja Instagramist (@oselbirch).