Telesaade toob Sõmera asukate arvamuse vaatajateni

Mida arvavad Sõmera Kodu elanikud hooldekogu peatse sulgemise ümber leegitsema löönud kirgede keskel kolimisest, uuris nädalapäevad Sõmeral veetnud Kanal 2 saatejuht Roald Johannson.



Sel reedel eetrisse jõudva “Roaldi nädala” järjekordne saade keskendub Sõmera Kodule, selle sulgemisele oma praeguses asukohas ning sealsete elanike kolimisele Kuressaarde, mandrile ja mujale.

Segadust ja pahameelt on teema ümber olnud pikalt, ent Roald Johannsoni hinnangul pole keegi seni küsinud vaimupuudega inimestelt endilt, mida nemad asjast arvavad. Nii veetis ta nädala nendega ja üritas mõista, kuidas on nad ise kolimiseks valmistunud.

Johannsoni sõnul oli tema jaoks tegemist silmi avava kogemusega. “Nagu ka tervete inimeste puhul, arvamused lähevad üsna lahku, aga inimesed on seal oma eluga harjunud ja julgen arvata, et väga paljud ei tahaks sealt minema kolida,” märkis Johannson.

Erihooldekodu elanike seas leidus neidki, kes arvasid, et saavad oma eluga uues kohas hakkama. Johannson möönis, et tõenäoliselt peaks neisse arvamustesse suhtuma küll mõnevõrra kriitiliselt, sest kõik Sõmera Kodu elanikud ei tuleks kindlasti üksi toime. “Aga selge on see, et kõik nad ju iseseisva elu peale ei lähegi, vaid väiksemas seltskonnas nn kogukonnateenustele.” Ärakuulamist väärivad nad vaatamata sellele.

Johannsoni sõnul on talle kui kõrvaltvaatajale paistnud probleemi olemus siiamaani olevat paljuski kommunikatsioonis – osapooled pole nagu piisavalt sügavuti omavahel kõnelenud. Seejuures peab ta silmas ka kinnisvaraarendajaid ja saarlasi-kuressaarlasi, mitte niivõrd Sõmera Kodu. “Kohalikud elanikud on tagajalgele aetud, et mitte öelda vihased. Ega nemad ka aru saa, mida täpselt kuhu ehitatakse,” märkis ta.

Lehes ilmus küll pilt, et on “mingid neljakordsed tornid”, aga need nagu ei sobi. Johannsoni hinnangul tuleks maha istuda ja inimestele täpsemalt selgitada, mis ikkagi tuleb, kuhu kui palju inimesi ja kuidas nad hakkavad uues kohas elama.

“Kõige suurem mure tundub olevat, et vaimupuudega inimesed hakkavad kõndima sihitult mööda linnatänavaid ja on justkui ohuks laste elule ja tervisele,” ütles Johannson. Temale jäi saate salvestusel mulje, et sügava puudega inimesi ei lasta tänavale kõndima ka edaspidi. Roald Johannsoni arvates tuleb teatud piirid paika panna ja inimestele asja rohkem selgitada.

“Roaldi nädal: Kupli all” on eetris sel reedel kell 20.30.