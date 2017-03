Ühinejad kaaluvad IT-juhi palkamist

Loodav Saaremaa vald võib ühinemise tegevjuhi kõrval saada teise töötajana IT-juhi.



Uue töötaja palkamist on arutatud ka juhtkomisjonis ja kõik nõustuvad, et sisuline vajadus selleks on juba enne ühinemist 2018. aastal, tõdes juhtkomisjoni esimees Madis Kallas. “Hetkel on arutelu pooleli ja seoses võimaliku IT-juhi ametikoha loomisega enne 1. jaanuari 2018 vajavad lahendamist mitmed küsimused. Näiteks palgafond, täpsed tööülesanded, konkursi korraldamisega seotud küsimused jne. Loodame selguse selles teemas saada aprillikuu jooksul,” ütles ta.