Ida-Niidus avatakse tervise-ilukeskus (1)

Järgmisel nädalal Ida-Niidus uksed avava tervise-ilukeskuse Bodystudio omanik tahab siinsele turule tulla, et pakkuda saarlastele kõrgtehnoloogia abil tehtavaid keha ja näo tervise- ja iluhoolitsusi.

“Kõik meie protseduurid sobivad hästi nii naistele kui ka meestele ja suurepäraselt ka küpsemas eas inimestele,” kinnitas Johanna Sepp Bodystudiost.

Salongi omanik ja seal tööle asuvad ilutegijad on seejuures Ida-Niidu elanikud. “Mõtlesime, et miks Ida-Niidu elanik peab juuksuriteenuse saamiseks kesklinna minema. Kõik on niigi tsentrisse koondunud,” selgitas Sepp. “Siin tuligi välja teine põhjus, miks soovisime ilukeskust avada – soovime neid imelisi teenuseid pakkuda just eelkõige Ida-Niidu, Kudjape ja Upa elanikele. Neil on väga mugav siia tulla,” kinnitas ta. Samas on oodatud ka kaugemalt autoga tulijad, sest parkimisruumi on keskuse juures piisavalt.

Bodystudio ilutegijad on Sepa kinnitusel vastava haridusega spetsialistid. “Naudime oma tegevust ja oleme kindlad, et meie hooldused kingivad meie armsatele klientidele rahulolutunde.”

Uus tervise-ilukeskus hakkab tegutsema Mooni 8 ehk endise Mooni poe ruumides ning uksed avab see juba järgmisel esmaspäeval.

Ida-Niidu ilukeskus pakub aparaadihooldusi, mis on salendava efektiga, ravivad tselluliiti, pinguldavad väljaveninud nahka, tasandavad kortse, ennetavad vananemisilminguid, viivad lihased toonusesse.

Teenuste hulgast ei puudu ka klassikalised iluhoolitsused, millest populaarsemad on ehk Fullglam Henna kulmud, Lash Botoxi ripsmed, näo-kehahoolitsused ja massaažid. Lisandumas on ka juuksuri-, küünetehnikuteenused ja palju muud.