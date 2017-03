Ida-Niit meelitab paljusid, vähem kiputakse elama Smuuli

Saarte Hääl selgitas maaklerite abiga välja, millised on Kuressaare eelistatumad elamurajoonid, kui keeruline on sinna endale korterit soetada ja kui palju sealne kinnisvara üldse maksab.



LVM Kinnisvara juhatuse esimehe Ingmar Saksingu sõnul on piirkonna poolest eelistatuim Ida-Niit, aga ka Tuulte Roos, veidi madalam hinnatase ja huvi on vanemas Smuuli korterelamute piirkonnas.

Ka kesklinnas ja selle läheduses asuvate korterite vastu on aktiivset huvi tuntud läbi aegade. Seda eelkõige seetõttu, et kõik vajalikud teenindusasutused on lähedal. “Samas küsitakse kesklinnas paiknevate korterite eest sageli põhjendamatult kõrget hinda,” leidis ta.

Korteriostjatel on Kuressaares tema kogemusel sageli sarnased nõudmised. “Suur nõudlus on rõdude järele, üha enam hinnatakse ka avatud planeeringut,” märkis Saksing.

Uus Maa Kinnisvara hindaja Laura Süld ei eita samuti, et Ida-Niit on üks hinnatumaid korterelamute piirkondi. Tema hinnangul on selle põhjuseks arvatavasti poodide lähedus, hea planeeringuga korterid ja ka see, et korteritel on rõdud-lodžad. Võrdluseks – paljudel Smuuli kortermajadel on need kinni ehitatud.

Ida-Niidu korterite puhul eelistatakse Sülla sõnul esimest või teist korrust, äärmisel juhul kolmandat. Peamised ostjad on noored, lastega noored pered, aga ka vanemad inimesed.

Hindaja sõnul on Ida-Niidu piirkonnas vabade korterite pakkumine praegu väga madal – pakkumises on vaid mõned üksikud korterid – ja seetõttu on ka tehinguid toimunud vähe. Nõudlus on samal ajal suur.

Vanalinn pole kõigile taskukohane



Populaarsemate piirkondadena on maaklerid välja toonud ka, nagu mainitud, Tuulte Roosi piirkonna, aga ka vanalinna nn erilahendusega ümberehitatud korterid. Süld tõdes, et vanalinna korterid on kindlasti populaarsed, aga nende hinnaklass erineb n-ö tüüpiliste paneelmajakorterite omast.

Tuulte Roosi ei saa aga tema sõnul välja tuua kui keskmisest kuigi palju kõrgemalt hinnatud paika. Seda põhjusel, et paljude jaoks on määrav kaugus kesklinnast. “Samas on seal asuvate uus­elamute korterid üsna populaarsed, kuid selle põhjus võib olla jällegi see, et Kuressaares ei ole palju pakkumisi uuselamutesse,” arutles Uus Maa hindaja.

Süld ei paigutaks Smuuli piirkonda populaarsuselt päris viimasele kohale. “Mina ütleks, et kõige ebapopulaarsem piirkond on siiski Marientali piirkond,” nentis ta. Selle konkreetset põhjust välja tuua oli tal aga raske. Võib-olla on põhjuseks vanad paneelmajad. Smuuli linnaosa nimetaks tema aga keskmiselt hinnatud piirkonnaks.

Compakt Kinnisvara Saaremaa büroo maakleri Hälin Niilsi sõnul on Ida-Niidu populaarsusel mitmeid põhjusi. “Ida-Niidu korterite müük on populaarne vahest seetõttu, et seal lähedal on lasteaed ja kool, poed ja nii-öelda kõik eluks vajalik,” nentis ta. “Eelkõige on see populaarne lastega perede hulgas.”

Domus Kinnisvara maakleri Jüri Aljase sõnul on Ida-Niidus võrreldes näiteks Smuuli piirkonnaga uuemad majad ning nende ehituskvaliteet ja materjal on üleüldse paremad. Ida- Niidu majad ehitati silikaltsiitplokkidest, mille poorne struktuur tagab tellisseinaga võrreldes parema soojapidavuse.

Pealegi hindavad inimesed suurema köögiga kortereid, nagu neid on just Ida-Niidu majades. Lisaks on sealsete majade vahel rohkem ruumi parkimiseks. Vähetähtis ei ole temagi sõnul piirkonda koondunud kaubanduskeskuste lähedus.

Aljase andmeil toimus mullu Ida-Niidu piirkonnas umbkaudu 20 korteritehingut. Seejuures on selgelt eelistatumad sealsed 2- ja 3-toalised korterid. 2-toalisi eelistavad üksi elavad inimesed, sõltumata vanusest. “Kehvemas seisus ja odavamaid väikseid kortereid jahivad ehitajad, kes korteri korda teevad ja edasi müüvad,” märkis Aljas. 3–4-toalisisi Ida-Niidu kortereid ostavad aga noored lastega pered.

Müügipakkumisi on temagi sõnul sealkandis vähe – kinnisvaraportaalidest leiab alla viie kuulutuse. Korterite müügikiirus sõltub aga alati hinnast ja müüja tegelikust vajadusest korteri eest raha kätte saada.

Tavaline müügiperiood on Ida-Niidu korterite puhul kuus kuud kuni aasta. “Müügiperioodi pikendab enamiku korterite puhul müüjate kõigutamatu usk imedesse, mida suudab murendada vaid aeg,” sõnas Jüri Aljas. Maakleri soovitatud hinnatasemeni jõutakse tema kogemusel alles pärast mitmeid ostuhuvilisteta kuid.

Keskmine hinnatase on Ida-Niidu korteritel tema andmeil 750 €/m2 ehk nt 3-toaline korter maksab keskmiselt 45 000 eurot. Mullu müüdud Ida-Niidu korteritest oli tema andmeil kalleima korteri ruutmeetri hind 995 eurot, odavaima ruutmeetri eest maksti aga 375 eurot.

Mis puutub vanalinna erilahendustega korteritesse, siis Aljase hinnangul on erilahendustega korteritele vaja ka erilisi ostjaid, aga Kuressaares neid tegelikult napib.

1990-ndate “kirjud kiledressid”

“Ja eks me vaata mõnd 90-ndate erilahendust täna veidi teise pilguga ka. Umbes nagu tolleaegseid kirjusid kiledresse,” märkis maakler.

Vanalinna korterid sobivad tema hinnangul hästi inimestele, kel on võimalik autota elada ja kes saavad kogu oma elukorralduse kesklinna sättida. Samuti sobivad nn eriprojektid hästi külaliskorteriteks. Kõrgeimat hinda maksti vanalinnas eelmisel aastal Aljasele teadaolevalt täiesti renoveeritud korterite eest. Kalleima korteri hind jäi napilt alla 2000 euro ruutmeeter.

Tuulte Roosi nn vanema põlvkonna majade korteritega tehti mullu üheksa tehingut. Kõrgeim ruutmeetri hind ulatus 1000 euroni, madalaim jäi alla 600 euro.

Seda, et Smuuli piirkond oleks populaarsuselt viimasel kohal, ei kinnita Aljase sõnul ei statistika ega kogemus. Kui mõnda piirkonda oluliselt vähem populaarseks pidada, siis võib-olla tõesti Marientali, Kaare ja Sirge tänava kanti.

“Smuuli piirkonna maine on jah madalam Ida-Niiduga võrreldes, aga kuna madalama hinnaklassi korterite nõudlus on pakkumisest suurem, siis ostetakse ära ka Smuuli korterid,” kinnitas Aljas. Tema hinnangul on Smuuli rajooni maine paranemas. “Punane aeg hakkab ka Smuulis läbi saama nii otseselt kui ka kaudselt.” Kadumas on suhtumine, et keegi teine peab inimese kodu eest hoolitsema ja “punase aja” punasest pudisevast tellisest ehitatud maju aina renoveeritakse.

Smuulis oli korteritehinguid mullu umbes 30, keskmine hind jäi 700 €/m2 juurde. Kalleim korter müüdi 56 000 euro eest, odavaim maksis aga alla 20 000 euro. Kõrgeim hind ruutmeetri kohta oli Smuulis 1090 eurot ja madalaim 530 eurot.

Uued korterid ja vanalinn pakuvad ka huvi



Kinlux Vara maakleril Anli Alliksoon-Juursalul on kuidagi nii välja kujunenud, et tema käes müügis olev kinnisvara on enamjaolt eriprojekti järgi ehitatud või renoveeritud korterid. Need on keskmisest kallimad ja seega pikema müügiperioodiga. “Samas pean ütlema, et huvi selliste korterite vastu on suur,” tunnistas Alliksoon-Juursalu.

Kalleim viimase aasta jooksul müüdud korter maksis temal 107 000 eurot ja odavaim 33 000 eurot. Mõlemad asuvad Kuressaare vanalinnas.

Maakler möönis, et tema kogemusel on nii Ida-Niidu kui ka Smuuli korterite nõudlus tegelikult suur, kuna need on hinnatasemelt kohalikele kättesaadavamad. “Kui ikka nendes piirkondades midagi hea hinnaga müüki tuleb, siis oma kogemuse põhjal võin öelda, et korter võib minna ühe päevaga – tõestisündinud lugu!” kinnitas Alliksoon-Juursalu.

Kinlux Vara edulugu rullub aga maakleri sõnul lahti siiski Tuulte Roosis. “Müüsime sealses uuselamus Merikotka 9 eelmisel aastal viimased viis korterit, nende hind jäi 55 000–98 000 euro vahele,” märkis ta.

Maakler lisas, et niipea kui väljastatakse ehitusluba uuele Kotkapoja tn 1 kortermajale, alustab Kinlux Vara sealse 15 korteri müüki, nende valmimine on planeeritud 2018. aasta algusse. “Huvi on juba praegu enneolematult suur,” kinnitas ta.