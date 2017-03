JUHTKIRI: Kui on tahtmist, siis saab

Tillunire puhastamine on näide sellest, et kodanikualgatuse korras on võimalik teha rohkematki kui lihtsalt suuri sõnu.



Väikese väina tammiavade rajamise omamoodi avasammuna läbiviidud aktsiooni tarbeks annetati kokku 2215 eurot, millest kulus kraavi puhastamiseks – kopatööle ja järelevalvele – 2120 eurot. Sadakond eurot jäi uue projekti seemnekski.

Uue hingamise, õigemini küll voolamise saanud Tillunire pakub põnevaid ajaveetmisvõimalusi nii kohalikule rahvale kui ka külalistele – kajakiga saab kasvõi Muhule merd mööda ringi peale teha. Omaette lugu on kaladega, kes optimistlikumate ootuste kohaselt peaksid õige pea tegema Tillunirest populaarse paiga õngemeestele. Eriti põnevad plaanid on Väikese väina põhja- ja lõunapoolt ühendava kanaliga aga Tartu ülikooli Eesti mereinstituudil, kes loodab selle kaudu uurima hakata väina kalanduslikku olukorda ja kudemistingimusi.

Kokkuvõttes on saanud üks vahva asi, millest on usutavasti võitmas kõik – alates loodusest ja lõpetades inimese endaga, kelle tegevuse tulemus ju ettevõetud projekt tegelikult oli.