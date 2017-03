Kogudused peaksid võtma aktiivsema rolli

“Kogudused on suurimad kohaliku valla piirkonnas tegutsevad kodanikuühendused,” kirjutab saarte praost Anti Toplaan. “Kindlasti ei peaks kogudused jääma üksnes ootama valdade liitmise tulemusi, vaid võtma käivitunud protsessis aktiivsema rolli.”



EELK Saarte praostkonna tänavune sinod ehk ühe kirikupiirkonna olulisemate koguduste esindajate ühiskoosolek leidis aset 22. aprillil. Tõenäoliselt toimus see viimast korda kohalikul tasandil iseseisvas vallas. Sinodit peeti seekord jumalateenistusega Kaarma kirikus, kus jutlustas piiskop Joel Luhamets. Vaimulike ja sinodisaadikute ühist koosolekut peeti aga Aste koolimajas.

Saarte praostkonna ja koguduste elu peegeldab suures osas Lääne-Eesti inimeste igapäevaelu rõõme ja muresid. Praostkonna 20 koguduse hulgas on nii väiksemaid kui ka suuremaid kogudusi. Igal neist on nii oma eripära ja kohalikud tavad kui ka seda, mis on iseloomulik kõigile.

Tarvis oleks koostöökomisjoni



Enamike koguduste puhul on tegemist endiste kihelkonnakeskustega, mis peaksid ka ühendatud omavalitsuse tingimustes kandma piirkondlikku identiteeti ja olema ajaloolise järjepidevuse kandjaks.

Kogudused on seni olnud kohalikele omavalitsustele partneriteks peamiselt kultuuri ja hoolekande valdkonnas. Ühendomavalitsuse tingimustes tuleb silmas pidada kogudustega tehtava koostöö arendamist ja korraldamist.

EELK koguduste hallata on Saaremaa ja Eesti vanimad muinsuskaitsealused sakraalhooned.

Pärast valdade liitmist tuleb kogudustel ühiselt seista hea selle eest, et jätkuks koguduste ja valla territooriumil asuvate muinsuskaitse all olevate sakraalhoonete toetamine vähemalt senises mahus.

Tõenäoliselt tuleb suuremates omavalitsustes moodustada kiriku ja kohaliku valla koostöökomisjon, mis kavandab ja teeb riigi ning muinsuskaitseametiga koostööd suuremate restaureerimisprojektide ajakava ja mahtude osas.

Koguduste juhtorganite valimised on andnud vaimulikele võimaluse kaasata koguduse juhtimisse ja igapäevasesse tegevusse värskeid ideid ja uusi inimesi. Usaldusliku koostöö ja ülesannete jagamise kaudu on võimalik vähendada vaimulike peale langenud administratiivsete ja praktiliste ülesannetega seotud koormust.

Kuna osa vaimulikke töötab oma füüsiliste ja vaimsete võimete piiril, on lähiaastatel põhjust vaadata üle senised teenimispiirkonnad ja kaaluda kas lähestikku asuvate koguduste suuremat koostööd või ühendatud omavalitsuste tingimustes teatud koguduste vabatahtlikku liitumist.

Saaremaa Lääne-Saare valla piirkonda jäävad näiteks Kaarma ja Kärla kogudus, millele lisandub Lümanda vald, mis jääb Kihelkonna koguduse teeninduspiirkonda. Selle piirkonna vaimulikud ja vallajuhid pidasid plaani teha koostöö kavandamiseks nõupidamine, kuid kuna alanud aastal liitub terve Saaremaa ühiseks omavalitsuseks, siis peeti mõttekamaks oodata ka see ühinemine ära ja juba lõplikus olukorras plaanid paika seada.

Ligi 9000 koguduseliiget



Saarte praostkonda kuulub 20 kogudust, neist 13 Saaremaal, üks Muhus ja üks Ruhnus. Koguduseliikmete hinnanguline arv oli 2016. aastal 8948. Annetajaliikmeid oli 2152. Koguduste uute juhtorganite valimine ja kiriku juubelitega seotud sündmused on alanud aastal kogudustele võimaluseks oma liikmeskonna aktiivsemaks kaasamiseks. Suurim kogudus on Kuressaare 630 annetajaliikmega, väikseim Ruhnu kaheksaga.

Kogudustes ristiti eelmisel aastal kokku 73 inimest. Täpselt samapalju oli ristimisi ka Lääne praostkonnas. Leeris käinuid on olnud 48, laulatati 23 paari. Matuste üldarv oli 237. Kodust armulauda jagati kokku 145 korral. Kodusid külastati hingehoidlikul eesmärgil 710 korral. Selles osas on külastuste arvult järgmine (598) Tallinna praostkond.

Praostkonna kogudustes peeti 849 pühapäeva ja pühade jumalateenistust. Keskmiselt võttis praostkonna kogudustes ühel pühapäeval jumalateenistustest osa 476 inimest. Tegu on kõigi koguduste keskmise osalejate arvuga. Mullu osales kõigil teenistustel ja talitustel hinnanguliselt kokku 56 367 inimest.

Saarte praostkonna teenistuses oli 2016. aasta lõpul 11 vaimulikku, neist kaheksa õpetajat ja neli diakonit. Praostkonnas on neli jutlustajakoolituse ja eksami läbinut.