Kunstiteoste võistlus tuleb uues kuues

Kuressaare linnavalitsus korraldab taas kunstiteoste võistluse, mille eesmärk on Saaremaa kunstnike loometegevuse elavdamine ja tunnustamine.



Linnavalitsuse kultuurinõunik Heli Jalakas ütles Saarte Häälele, et tegemist ei ole uue võistlusega. Nimelt on 1996. aastast alates igal kolmandal aastal korraldatud linnateemaliste kunstiteoste võistlus. Viimati toimus see 2013. aastal, mil võitis Rein Kelpman õli- ja akrüülmaaliga “Suursild”.

Võistluse statuut jäi aga kultuurinõuniku sõnul ajale jalgu ja nii töötati koostöös Kuressaare linna kunstinõukoguga välja uus statuut. See annab kunstnikele teemavalikul vabad käed. Varasem nõue, et tööd peavad saama ainest linnast, hakkas kunstnikke piirama, tõdes Heli Jalakas.

Osaleda võivad kõik Saaremaaga seotud kunstnikud, loomingulised ühendused ja kunstiharrastusega tegelevad noored alates 18. eluaastast. Oodatud on kujutava kunsti erinevates tehnikates tööd: maalikunst, graafika, skulptuur ja installatsioon, mis on valminud viimase kahe aasta jooksul. Võistlustööde esitamise tähtajaks on 2.–13. oktoober 2017 ja viia tuleb need Kuressaare Raegaleriisse.

Heli Jalaka sõnul korraldatakse võistlusele esitatud töödest Saaremaa kunstnike loomingust ülevaadet pakkuv sügisnäitus. Võitja pälvib tunnustuskirja, meene ja stipendiumi, mille suuruseks on plaanitud 600 eurot. Sellest 400 eurot tuleb omavalitsuse eelarvest ja ülejäänu taotletakse Kultuurkapitalilt. Varem oli võidutöö autor kohustatud auhinnatud teose loovutama Kuressaare linna kunstikogusse. Uue statuudi järgi seda kohustust enam pole.

“See on olnud seni ainus puhtalt kunstialane tunnustus oma, Saaremaa kunstnikele,” rõhutas Jalakas.

Võitja selgub sügisnäituse avamisel Kuressaare kultuurikeskuses. Võidutöö valib välja žürii, kuhu kuuluvad Erika Pedak, Olavi Pesti, Boris Šestakov, Reet Truuväärt, Lii Pihl, Margus Kadarik ja Heli Jalakas.