Leisi alajaam uuendatakse miljoni euro eest

Elektrilevi sõlmis lepingu Leisi alajaama uuendamiseks 1,04 miljoni euro eest. Leisi alajaam on saarte elektrivõrgu oluline sõlmpunkt, mille uuendamistööd parandavad elektrivarustuskindlust ligi 10 000 kliendi jaoks Hiiumaal ja Saaremaa põhjaosas.



Uuendamise käigus ehitatakse praeguste väljas asuvate ja ilmastikule avatud seadmete asemel kaks uut hoonet. Uutesse hoonetesse tarnitakse nüüdisaegsed jaotus- ja juhtimisseadmed, samuti paigaldatakse maakaablivõrgus ohutust tagavad seadmed.

“Uuendatud alajaam tuleb täielikult kaugjuhitav. See tähendab, et dispetšer saab juhtimiskeskusest kõik vajalikud lülitused nupuvajutusega ära teha ja ära jääb kulu käsitsi tehtavatele lülitamistele, milleks elektrikud peavad kohale sõitma,” tõi uuendustööde kasu välja Elektrilevi võrguplaneerimise osakonna juht Mario Vee.

“Eelmisel aastal oli rikete arv meie võrgus ajaloo madalaim. Viimase viie aastaga on rikete arv elektrivõrgus vähenenud ligikaudu kolmandiku võrra. See näitab, et investeeringutega võrgu töökindlusse oleme liikunud õiges suunas,” lisas Vee.

Ehitustööd Leisi alajaama uuendamiseks algavad suvel ja töid teeb hanke võitnud elektriehitusettevõte Leonhard Weiss Energy AS. Alajaama uuendustööd lõpetatakse järgmise aasta suvel.

Sel aastal uuendatakse ka Saaremaa Valjala piirkonna alajaama, mis valmib samuti 2018. aastal. Lisaks suurtele piirkonna alajaamadele uuendab Elektrilevi sel aastal Saaremaal ligi 55 kilomeetrit elektriliine.