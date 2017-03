Lucia-Esmene Tasa 85 – Kõik koolid kiitusega lõpetanud proviisor

Seltsikaaslased Saaremaa merekultuuri seltsist laulsid teisipäeva õhtul Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis toimunud aastakoosolekul seltsi asutajaliikmele, tänasele juubilarile Lucia-Esmene Tasale tervituslaulu.



Täna 85-aastaseks saav tarmukas naine lõpetas 1947. aastal Vaivere kooli kiitusega, keskkooli lõpetas ta 66 aastat tagasi hõbemedaliga ja kiitusega lõpetas Lucia ka Tartu ülikooli.

Ülikooli viimasel kursusel abiellus Lucia-Esmene Reinart saarlase Ants Tasaga. “Ants oli mulle silma juba ammu peale pannud. Ta käis mul Tartus külas. Koos käisime pidudel ja teatris. Kuna ta elas Saaremaal, siis kindlustas abiellumine mulle ka töökoha kodusaarel. Saaremaale tahtsin ma pärast ülikooliõpinguid väga tagasi,” meenutab Lucia.

Seitsmelapselise pere esiklaps, kes juba tüdrukutirtsuna pidi oma nooremaid vendi hoidma ja vahel ka korrale kutsuma, alustas Saaremaa Apteegis diplomeeritud proviisorina 1956. aastal. Peagi edutati hakkaja naine apteegi abijuhatajaks ja seejärel juhatajaks.

Juubilar ütleb, et on kasvanud luterlikus keskkonnas. Lucia isa oli fanaatiline muusikamees, kes juhendas ka puhkpilliorkestrit. Elukutselist muusikut Luciast siiski ei saanud, vaatamata sellele, et kooris on ta laulnud aastakümneid.

“Mind huvitas ka ajalugu. Tahtsingi pärast keskkooli ajalugu õppima minna, kuid isa laitis mõtte maha, öeldes, et iga riigikorra ajal õpetatakse seda erinevalt. Kui aga kooli tuli keemiat andma õpetaja Viikov, kes tegi aine väga selgeks, siis otsustasingi rohuteadust õppima minna,” meenutab Lucia.

Saaremaa Apteegis töötas Lucia-Esmene 17 aastat. Paljud saarlased teavad Luciat ka nõndanimetatud Allika apteegi juhatajana. “Enne pensionile minekut kutsus tollane Allika apteegi juhataja Rattur mind seda apteeki juhatama. Võtsin pakkumise vastu. 1987. aastal otsustasin ise pensionile jääda,” räägib tunnustatud apteeker.

Käed rüpes, koju istuma ta siiski ei jäänud. Muusikakool vajas riietehoidjaid. Tollane direktor Tiit Köster kutsus teada-tuntud koorilaulja Lucia kooli tööle. “Muusikakoolis olin koguni 15 aastat. Seal riietehoius istudes sain ka palju käsitööd teha. Kudusin pereliikmeile väga palju kindaid ja sokke,” meenutab juubilar.

Lucia on laulnud mitmes kooris. Heameelega räägib ta Lyra koorist, kus ta laulis 38 aastat. Vaatamata sellele, et juba aastaid tagasi kadus tal silmanägemine, käib ta koos abikaasa Antsuga väärikate ülikooli loengutel, merekultuuri seltsi üritustel, teatrietendustel ja kontsertidel.

Tänu kultuurihuvile on kolme poja ema, seitsme lapselapse vanaema ja kümne lapselapselapse vanavanaema ergas ja teotahteline.

Õnnesoovidega juubilarile ühinevad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.