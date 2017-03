LUGEJA KIRI: Kalmistu vajab korralikku esindushoonet (1)

Viimastel aastatel on elu teinud oma korrektiivid ja kahjuks aina sagedamini on asja kalmistule ja kalmistuvahtide juurde. Viimati käisin seal paar päeva tagasi oma kallile abikaasale platsi küsimas. Kirjutama ajendas aga üks häiriv asi.

Olen Kudjape kalmistul käinud juba väikesest peale vanaema käekõrval. Siia on maetud paljud minu sugulased ja sõbrad. Kõigi nende muldasängitamisele eelneb käik kalmistuvahtide majja surnuaia serval. Sellest majast tahaksingi rääkida. Majast, mis minu mäletamist mööda on remonti näinud vaid jooksvalt, lõpliku lagunemise vältimiseks, ning on kehvemas seisus kui lähedal asuv tööriistakuur.

See maja on kalmistu esindushoone, kuhu on asja sadadel inimestel igal aastal. Selles poollagunenud hoones töötab kaks väga tublit kalmistuvahti, kes kohe kindlasti vääriksid paremaid töötingimusi.

Linn on leidnud raha kõikvõimalike terviseradade, rattateede jms jaoks, aga maja kalmistul laguneb edasi. Loodetavasti pöörab keegi ka sellele probleemile tähelepanu ja leitakse raha, et sinna uus korralik hoone teha.

Andres Laur

Kommentaar

Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker:



Seda kalmistuvahi maja teemat on korduvalt üles võetud, ent seni pole see paraku investeeringute kavasse läinud. Loodetavasti saab see probleem lähima paari aasta jooksul siiski lahenduse.