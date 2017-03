Mereinstituut tahab Tillunires kalu lugeda

Möödunud reedel said Tillunire puhastus- ja süvendustööd ühele poole ning tuleval aastal loodab mereinstituut kraavi paigaldada kalaloenduri.



Väikese väina tammist lõuna ja põhja poole jäävat merd ühendav kraav tehti pilliroost ja poole sajandi jooksul kogunenud setetest puhtaks ning möödunud reedest saab vesi Tillunires taas vabalt voolata.

Puhastustööd läksid Väikese Väina Seltsi initsiatiivil lahti 7. märtsil, kraavi puhastas Pöide ettevõtja Kalvar Ige oma ekskavaatoriga.

“Minu jaoks on Tillunire puhtaks saamine dekaadi suursündmus,” kinnitas Tillunire puhastamise initsiaator, Väikese Väina Seltsi juhatuse liige Heiki Hanso.

Tema sõnul kulgesid tööd plaanipäraselt – nagu kavandatud, kulus selleks neli “kopapäeva”.“Kuigi kagupoolne suue osutus mülkaks, mida oli raske olemasoleva tehnikaga puhastada, andsid kogenumad mehed nõu, et vaja on palkmatte,” rääkis Hanso. “Saarte Hääle artikli peale võttis minuga ühendust mitu inimest, kellest üks teadis rääkida, et Taaliku sadama süvendamistöödest on need seal olemas. Suur tänu Muhu Varahaldusele, kes aitas palgid kohale tuua.”

Hanso andmeil annetati Tillunire puhastamiseks kokku 2215 eurot. Sellest 150 eurot oli sularaha Orissaare kauplusse ülesseatud annetuskastist.

Heiki Hanso sõnul kulus kraavi puhastamiseks – kopatööle ja järelevalvele – 2120 eurot. “Sadakond eurot jääb uue projekti seemneks,” märkis Hanso.

Puhastatud ja süvendatud Tillunire pakub Heiki Hanso sõnul põnevaid ajaveetmisvõimalusi nii kohalikule rahvale kui ka külalistele. “Saab näiteks paadiga ümber Muhu saare sõita, korraldada kajakireise või merematku.”

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudil, kes loodab Väikese väina kalanduslikku olukorda ja kudemistingimusi põhjalikumalt uurida, on Tillunirega omad plaanid.“Kui oma projekti jaoks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondilt rahastuse saaksime, hakkaksime Tillunires kalade loendamiseks kalakaamerat kasutama,” rääkis instituudi kalabioloogia ja kalanduse osakonna juhataja Markus Vetemaa.

“Kuna nüüd on seal väga hea läbivool, oleks huvitav vaadata, millisel aastaajal millised liigid ja millisel hulgal sealt läbi liiguvad. “

Vetemaa sõnul on instituudil tehnika kalade uurimiseks olemas – kalakaamerat kasutatakse sügisperioodil Pirita jões lõhede uurimiseks –, ent seda Tillunire kalade uurimiseks kasutada ja hooldada on instituudi omavahenditest liiga kulukas. “Kui aga rahastuse saame, toome kalakaamera järgmisel aastal kohale,” lausus Vetemaa.

Andres Hanso: teadlased, tulge vaatama!



Väikese Väina Seltsi ettevõtmise õnnestumine on pälvinud sotsiaalmeedias üksjagu tähelepanu.

“Sellest saaks mitu doktoritööd kirjutada!” kommenteeris seltsi Facebooki lehel Tiit Soorm. “Istud Tillunire kaldal, loed viidikaid ja mõõdad voolukiirust ja mõne aasta pärast tuleb järeldus, et Hanso Heiki tegi õiget asja!”

“Tublid mehed!” kiidab Raivo Moon. “Selle töö oleks pidanud juba ammu keskkonnaameti ja meie maksuraha abil ära tegema! Kui ei saa ühtemoodi – saab ikkagi ühisel jõul ja nõul!”

“Seda voolukiirust juba suhteliselt väikese veetaseme erinevuse juures väinapoolte vahel võiksid nüüd kuulsad akadeemikud ja teadlased vaatama tulla, et tammiavade teema uuesti päevakorda võtta,” kirjutab seltsi liige, Pöide vallavanem Andres Hanso.