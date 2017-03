MUHU UUDISSED: Kenad jürikuu algust

Ikka terissid jälle. Poastumaarjapäe oo nüid juba müödas ja naestel põsed kõik kenad punased kut ladvaõundel, mis jõuluks lava piale tuuasse. Neh, ja nüid põle piasu. Kevad tuleb väevõemuga kätte. Tuul tahendab õued kenaste ää ja nobemad juba põletavad piale oma kokku roabitud rädi ja paska. Neh, Tillunire tehti koa rädist ja pasast puhtaks. Vesi nii kenaste vuliseb nüid. Või nõnna kut Heikki Hanso kuulutas: Tillunire oo jälle elus! Ja kena oo koa viel takkapihta!



Kui suure tüöga kondid kangeks soab, siis oo paras õhtasel aal kuskil puhata ja lõõgasta. Neh, nüid ma tuleta mie­le, et riede õhta soab Hellamoale kinuse minna. Sie oo juba kinuõhtaks kujunen. Ühte tulisema kanged naljavilmi näidatse jälle. Nimi oo “Sangarid”. Niipalju ma tia, et olle lugu kolmest massakast, kis Nõukogude Liidu aegas Eestist üle mere Rootsi põgenesid. Ja et nende elu põle sial mitte nõuke mielakkumine oln, kut ta enne tundus olavad.

Alguse aeg oo ikka jälle kellu seitsmest ja pileti innaks oo jälle neli eurut. Ja neh, jälle oo ühna puru uie vilmiga tegu. Nõnna et tasub uudistama minna küll.

Aga laupa oogid juba abrilli kuu ja kohe esimesel abrillil lähäb Koostas piduks. Sedakorda põle muusikad tegema kutsutud ülemoa-mehi ega soarlasi. Kõik oo puhas omad Muhu poesid – Muhu Virtuoosid. Neh, Suuremõisast Antsu-Jaani Märt ja Kõue Indrek ja Lõetsast Matsi Peeter oo nie tiada-tuntud virtuoosid. Muidugid, kisse neid kiisikaid tiab. Äkist oo mõni vähämtuntud koa kampa akan? Uksed tihasse lahti kellu seitsmest ja pidu akkab pihta kellu kahessast. Raha küsitse kolm eurut. Kohtasid soab omale kindi koa panna. Tuleb sialt Koosta veispuki lehe pialt uurida, et mesmuodi.

Neh, ja seda surt Muhu Mõlki ma tuleta ikka koa jälle miele. Sest neh, jutt läks Indreku ja Peetri piale. Nie ju mõlemad kanged laulumeistrid oo. Ja ui kui kena oleks, kui levaks kõik nõuksed meistrid üles, kis oskavad sõnad muhu kieles riimi laduda. Et soatke aga puhas enne juuli kuud Muhu muuseumi omad sõnad ja kirjutage muidugid juure koa, mõukse mõlgi pial neid siis laalda tuleb. Ja neh, kena oleks, kui te ise levate nõukse inimese või terve pundi, kis selle siis ää laalab koa. Sest viiendal augustil kandasse kõik nie laulud ette ja võetse linti koa.

Neh, et siis kenad poastukuu lõppu ja jürikuu algust, kulla munuksed!