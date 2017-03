Pöide teeb ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks

Pöide volikogu otsustas eile teha ettepaneku ühinemiskokkuleppe läbirääkimiste alustamiseks loodava Saaremaa vallaga.



Ettepaneku tegemise poolt oli seitse ja vastu kaks volinikku. Volikogu otsusel asuvad läbirääkimisi pidama Priit Lulla, Andres Hanso, Maire Käärid ja Marina Treima.

“Oleme teinud vastavalt oma eriarvamusele kõik oma sammud. Me mõistame ka seda, et erisuse saavutamine ei ole reaalne. Aga meil on võimalus ka protsessis osaleda ja olla kursis sellega, mis meie vallaga toimub ja mis tulevik meile toob,” ütles volikogu esimees Marina Treima enne hääletust.

Istungil osales külalisena ka Jaan Leivategija, maasekretär maavanema ülesannetes. “Parem on ise protsessis osaleda kui lasta teistel otsustada,” sõnas ta. “Tuleb arvestada reaalsusega: kui riigikohus on otsuse teinud, ei saa eeldada, et uus kohtulahend on risti vastupidine,” ütles Leivategija, lisades, et ühegi erisuse alla Pöide vald ju ei käi.

Kuna volikogu nõustus läbirääkimiste alustamisega, tähendab see tervet rida seadusest tulenevaid tegevusi, mille hulgas on ka elanike arvamuse väljaselgitamine Pöide valla liitumise kohta. Ja seda kõikides omavalitsustes. See tähendab taas ülesaaremaalist rahvaküsitlust, mis peaks toimuma 23.–24. aprillil.