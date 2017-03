Incap avas üle 1,3 miljoni euro maksva tootmisliini

Täna avas elektroonikatööstus Incap Kuressaares uue üle 1,3 miljoni euro maksva SMD-tootmisliini, mis võimaldab kahekordistada seniseid tootmiskoguseid. Uue tootmisliiniga astub Incap sammu tööstusliku innovatsiooni suunas, võimaldades seadmeid vastavalt vajadusele kohandada ja jooksvalt täiendada.

Seni elektroonilisi trükkplaate kahel liinil tootnud Incapi tehases avati kolmas, 30-meetri pikkune tootmisliin, mis kahekordistab senise tootmisvõimsuse.

“Oluliselt kaasaegsema uue liini teine tähtis erinevus seisneb selle investeeringu finantseerimises rendi-põhimõttel. See tähendab, et Incapi võimalused klientidele sobivaima toodangu pakkumiseks muutuvad oluliselt paindlikumaks,” selgitas Incapi juhatuse liige Otto Richard Pukk, kes usub sellise tööpõhimõtte juurdumisse peagi ka teistes tehastes.

Jaanuaris uue liini paigaldamisega alustanud ja viimased kuu aega liini tootmise jaoks kohandanud tootmisliinide pakkuja SMT House AB juht Ole Thers kinnitab, et kohandatavaid ja vajadusel lihtsasti väljavahetatavaid tootmisliine nõutakse Euroopa tööstustes üha enam. Täna on SMT House AB Euroopas ainus, kes pakub seesugust lahendust seadmete rentimiseks ja vajadusel ka väljavahetamiseks.

“Üheotstarbelise liini ostmine on väga riskantne investeering aga seadmete uuendatama jätmine tõukab ettevõtted kiirelt konkurentsist välja. Üha enam ettevõtteid eelistab seetõttu hoopis rentimist, et toodete muutumisel või projektide lõppedes liine täiendada ja tihedas konkurentsis edukalt toime tulla,” sõnas Thers.

Oluliselt kasvanud tootmiskogused võimaldavad eelmisel aastal silmapaistvaid tulemusi näidanud Incapi Kuressaare tehasel uusi inimesi värvata. “Heameel on näha, et Incapi roll olulise tööandjana Saaremaal on üha kasvamas. Eelmisel aastal töötajate arvu kahekordistanud ettevõttel on ka täna pakkuda kümneid vabu ametikohti, mis on selgeks kinnituseks, et 17 aastat Saaremaal tegutsenud tehase keerulisemad ajad on minevik,” tõi välja Kuressaare linnapea Madis Kallas.

Vastavatud tootmisliinil hakkavad valmima elektroonikaseadmete sisu olulisimad osad. Nii annab uus liin Incapile võimekuse laduda trükkplaatidele kuni 60 000 komponenti tunnis varasemast enam.

Incapi tellijateks on nii alustavad elektroonikaseadmete tootjad kui ka kogenud tööstused ning valmiv toodang liigub valdavalt Skandinaaviamaadesse – kaugemad tellimused on teinud reise ka Põhja-Ameerikasse ja Hiina.

Incap on Saaremaa hõnguga rahvusvaheline elektroonikaseadmete tootja, mis pakub Eestis uusima tehnoloogia abil toodetud kvaliteetseid elektroonikaseadmete lahendusi.