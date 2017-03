JUHTKIRI: Säästuka asemel JYSK

Kindlasti on pärast Mooni tänava Säästumarketi sulgemist mõnigi mööduja mõelnud, mis selle asemele tuleb. Mõnelegi, kelle eelistatuim toidupood oli just Ida-Niidu säästukas, polnud kaupluse sulgemine just meeltmööda. Vaevalt need inimesed nüüd tühja kõhtu kannatama peavad – tegutseb ju lähikonnas mitu suurt poodi.

Magus kinnistu linna peatänava ääres uusi kosilasi kuigi kaua ootama ei pidanud –kolmapäeval sai see uue omaniku. Järjekordset toidukauplust kinnistule siiski ei tule. Tuleb aga kodukaupade pood JYSK. Selle Taanis asutatud poeketi kauplused tegutsevad praegu Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Ju siis arvati ka Kuressaarel asukohana potentsiaali olevat.

Millal JYSK Saaremaal uksed avab – elame-näeme.