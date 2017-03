Loomemaja küsib toetust Edukontori remondiks (1)

MTÜ Saaremaa Loomemaja palub linnalt 1000 eurot toetust Kuressaares loodava Edukontori remondiks ja sisustamiseks.



MTÜ teatel soovib 12 inimest tulla Edukontorisse püsirentnikeks, ajutiste rentnikena on endast märku andnud ca 30 ning huvilisi tuleb iga päevaga juurde. “Edukontori eesmärk ei ole ainult töökohta pakkuda, vaid edendada ettevõtjate vahelist koostööd läbi ühistegevuste. Näiteks on kavas hakata korraldama regulaarseid koosviibimisi, kus Edukontori kliendid saavad jagada üksteisega oma teadmisi ja oskusi, mille eesmärk on ühise lisaväärtuse loomine läbi ühiste toodete, teenuste,” märgitakse linnale saadetud taotluses.

Saaremaa Loomemaja lähtub renditeenuse hinna määramisel omahinnast, st tasu teenuste eest on pigem sümboolne, kuid eesmärk on isemajandamine. Tegevusega alustamine nõuab suuremaid kulutusi remondi ja sisustuse soetamiseks, mille jaoks küsibki MTÜ linnalt toetust.