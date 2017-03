Pole olemas töökohta, kus ei pea töötama

Töötukassa Kuressaares korraldatud töö- ja karjäärimess tõi kokku 30 tööandjat, kellest paljud tõdesid, et kõige paremini leiab töökoha isiklike kontaktide kaudu.



Messil toimunud foorumil esinedes tunnistas Kuressaare gümnaasiumi õpilane Aleksander Lember, et noored on arvamusel, et kui ülikool läbi, siis on kohe head töökohad ja palgad. Enamasti see nii ei ole. “Noored arvavad, et nad saavad lihtsalt tööd,” nentis Lember.

Kadi Pirn, samuti Kuressaare gümnaasiumist, arvas, et noorte ootused oma tulevasele töökohale on liiga suured.

Samas koolis õppiva Karoliina Tammeli sõnul on murekoht ka see, et kui õpitakse meelepärast eriala, siis loodetakse kohe ka vastaval erialal tööd saada. Samas puudub erialane töökogemus. Tegemist on otsekui surnud ringiga: “Tööd saaks, kui on kogemus, kuid kogemust ei saa ilma tööta.”

Turismiettevõtja Terje Nepper märkis foorumil, et igasugusest töökogemusest tõuseb kasu, mis aitab tulevikus. Tuleb julgelt pihta hakata ja esmalt mõista, kuidas töötegemine käib ja teenistus tuleb.

“Pole töökohta, kus midagi tegema ei pea,” toonitas ka mööblitootja Robert Pajussaar Kalla Mööblist. Peab tahtma tööd teha.

Tööd leiab alati

Tööandjatest ja nende pakutavast huvitujaid messil jagus. Ühegi laua taga kellelgi niisama istuda ei tulnud. Töötukassa Saaremaa osakonna juht Ave Reimaa-Lepik ütles messi viimasel pooltunnil, et esmapilgul paistab, et kontaktide vahetamine on olnud tihe ja seda olevat märkinud ka tööandjad.

Saaremaal on nõutavaimad ametid just turismisektoriga seotud. Majutusteenindajaid, kokkasid, ettekandjaid otsitakse sisuliselt aastaringselt, kuid eriti kasvab vajadus nimetatud töötajate järele suvekuudel. Nendesse ametitesse otsiti rohkelt inimesi ka messil.

Mitme majutus- ja söögikohaga tegelev Terje Nepper ei salga, et töö on raske. Pikad vahetused, liikuv töö ja pigem madalam palk. Nepperi sõnul vaata, kuidas tahad, kuid kõige suurem probleem nende valdkonnas on hooajalisus. Suurem osa tööst tehakse kolme suvekuuga.

Nepper tõi välja ka ühe huvitava asjaolu, et kuigi meie rahvaarv ehk potentsiaalsete töötajate arv väheneb, areneb majandus samas siiski edasi ja töökohti tuleb aina juurde. Seega läheb miinus ikkagi suuremaks.

See, kas messilt vajalikku tööjõudu ka leiti, selgub Nepperi sõnul veidi hiljem.

Tutvus aitab



Ouman Estonia OÜ lauas näidati huvilistele, milliseid vidinaid tööstuses kokku pannakse. Firma tegevjuht Rando Kubits ütles, et nad ei olegi sedasi varem messil käinud. Praegu on nende ettevõttel uusi töötajaid tõesti vaja. Töö maht on võrreldes eelmise aastaga tõusuteel.

Kas messil osalemisest töötajate leidmise näol ka tulu tõuseb, Kubits kohe öelda ei osanud. Tema sõnul on töötajaid kõige parem leida tuttavate kaudu. Näiteks kui mõnel ettevõttes juba töötaval inimesel on tuttav, kes tööd otsib. Kubitsa sõnutsi on see ka tööandjale mugavam, kuna n-ö soovitajad on siis kohe võtta.

Kubitsa juttu kinnitas ka Terje Nepper, kelle sõnul tuleb sellisel teel päris palju uusi töötajaid.

Nepperi sõnul ei saa kindlasti väita, et tööd ei ole. Tööd leiab soovija alati. Iseasi, kas see on alati lemmiktöö ning kui valiv inimene on. “Reaalne elu on, et töö leidmiseks peab vaeva nägema,” tõdes ka Kuressaare gümnaasiumi õpilane Aleksander Lember.