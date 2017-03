Säästumarketi asemel avab uksed JYSK

Kuressaare Mooni tänava endise Säästumarketi kinnistu kolmapäeval toimunud müügitehingu tulemusel avab toidupoest tühjaks jäänud pinnal peagi uksed kodukaupade pood JYSK.



“Info Kuressaares avatava JYSK-i kaupluse kohta avaldatakse homme (täna – toim) Eesti meedias,” kinnitati Saarte Häälele eile JYSK-ist päringu peale, kas nemad soetasid Kuressaarde kinnistu ja plaanivad seal kaupluse avada. Rohkem kaupluse esindajad eile teemat ei kommenteerinud.

JYSK pakub teadupoolest laia valikut kodukaupu ja aitab seega sisustada kõiki eluruume esikust kuni vannitoani – müüakse voodipesu, tekke, patju, aga ka mööblit siseruumidesse ja aeda, lampe ja muud kraami.

Müüjafirma kommunikatsioonijuht Katrin Bats ütles vahetult pärast müügitehingut, et saavad tehingu toimumist küll kinnitada, kuid uus omanik polnud siis veel valmis rohkem infot enda kohta avaldama. “Nad on lubanud seda lähiajal ise teha,” märkis Bats. Samas lisas ta, et tegu on Eestis väga tuntud ettevõttega.

Eile, kui Saarte Häälel õnnestus ligi 4000-ruutmeetrise ärikinnistu uus omanik kindlaks teha, lisas Katrin Bats tehingut lähemalt kommenteerides, et teine kinnistust huvitatud ettevõte, kes lõplikul enampakkumisel osales, oli samuti kaubanduse valdkonnast.

“Müügitehinguni jõudsime lihtsalt parima hinna pakkujaga,” tõdes ta. Et tehingu hind on konfidentsiaalne info, ei olnud tal voli hinnainfot ajakirjandusele anda. “Küll aga võin kinnitada, et Rimi jaoks oli tegemist väga hea müügitehinguga,” rõhutas Bats.

2001. aastal hinnati Säästumarketi ehituse ja sisustamise hinnaks 7 miljonit krooni ehk nüüdses vääringus 447 000 eurot. Saarte Hääl kirjutas läinud kuul, et aasta algul Mooni tänaval suletud Säästumarketi kinnistu eest oli tolleks hetkeks teadaolevalt pakutud isegi 630 000 eurot. Siis aga oodati veel nädalajagu päevi hinnapakkumisi, enne kui ostuhuvilistega läbi rääkima asuti.

Kui sellise hinnaga tehingusse mindigi, siis on kahtlemata tegemist ühe tänavuse tipptehinguga Saaremaal. Mullune kopsakaim hoonestatud ärimaa tehing sõlmiti 851 000 euroga – tegemist oli Pihtla tee 20 kinnistuga ja Go kontserni sisese tehinguga ehk see ei olnud vabaturutehing.

Kõige kallim vabaturutehing tehti läinud aastal hinnaga 265 000 eurot ja tegu oli südalinnas asuva postkontorihoonega. Suurematest müügitehingutest toimus maakonnas mullu ka Oti mõisa müük, mis leidis uue omaniku 450 000 euroga. 2015. aasta suurima hoonestatud ärimaa tehingu hind küündis aga 14 150 000 euroni – toona vahetas omanikku Auriga kaubanduskeskus.

Säästumarketist tühjaks jäänud kinnistu vastu tundis elavat huvi ka Saaremaa tarbijate ühistu (STÜ) ehk COOP Saaremaa, kes otsib parasjagu kohta seni Saare maakonnas veel puuduvale Maksimarketile. STÜ juhatuse esimees Kalle Koov ei salanud siis, et nad kaalusid tõesti ka Mooni tänava kinnistut, kuid neid ei rahuldanud sealsed ehituslikud võimalused.

Taanis asutatud JYSK on üks maailma kiiremini kasvavatest jaemüügi poekettidest. JYSK-i edu algas aastal 1979, kui ettevõtte asutaja ja ainuomanik Lars Larsen avas Taanis oma esimese poe. Praegu kuulub JYSK-i gruppi rohkem kui 2200 kauplust 37 riigis. Eestis on JYSK-il seitse kauplust. Neist neli Tallinnas ning üks Tartus, Pärnus ja Narvas.