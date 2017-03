Suri Johannes Pahapill

26. märtsil lahkus siit ilmast Mustjala vallast Võhmalt pärit Johannes Pahapill – saarluse, eesti elu ja kultuuri alalhoidja Kanadas.



Johannes Pahapill (fotol) suri Torontos 26. märtsil 88 aasta vanusena. “Johannes Pahapilli surm on meie valla jaoks kurb uudis,” tõdes Mustjala vallavanem Kalle Kolter. “Ta on Võhma piirkonda palju toetanud, näiteks panustas ta väga palju Võhma koolimaja renoveerimisse.”

2010. aastal kuulutati Johannes Pahapill Võhma kultuuri- ja spordiseltsi auliikmeks.

Johannes Pahapill on Saarte Häälele öelnud, et tema soontes voolab sada protsenti saarlase veri. Pahapill sündis 1929. aasta 14. jaanuaril Mustjala vallas Võhma külas Tehna talus. 15-aastasena lahkus ta 1944. aasta sügisel koos vanemate, vendade ja õdedega küüditamishirmus üle mere Rootsi. Kartes, et “punased” võivad Euroopas veelgi edasi liikuda, siirdusid Pahapillid seitse aastat hiljem Kanadasse.

Kuressaares gümnaasiumiõpinguid alustanud ning Stockholmis ja hiljem Torontos jätkanud saarlane õppis Toronto ülikoolis mehaanikainseneriks. Magistrikraadi sai ta Waterloo ülikoolist Kanadas. Pahapill on töötanud survemahuteid tootvates suurfirmades juhtivates ametites. 1974.–1994 oli ta riigiteenistuja Ontario provintsivalitsuse ametkonnas.

Johannes Pahapill oli ühiskondlikult aktiivne, tegutsedes erinevates organisatsioonides. Ta oli 1956. aasta kevadel asutatud organisatsiooni Saarlaste Ühing Torontos kauaaegne juhatuse liige ja aastail 2005–2014 selle esimees.

Pahapill oli ka Põhja-Ameerika Balti Ärindusnõukogu esimees, aastani 2012 aga mitmekordne valitud liige Eestlaste Kesknõukogus Kanadas, selle kauaaegne juhatuse liige, abiesimees ja väliskomisjoni esimees. Ta oli ka Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu esinduskogus üks Kanada eestlaskonna esindajaid ja Torontos tegutsenud Saaremaa Abistamistoimkonna esimees.

Pahapill osales Torontos Eesti Kunstide Keskuse tegevuses. 2002. aastal pälvis Johannes Pahapill kuninganna Elizabeth II ametisoleku aja kuldjuubeli medali oma vabatahtliku ühiskondliku töö eest Kanadas ja panuse eest Kanada-Eesti kultuurisidemete edendamisse.