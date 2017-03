Suurem kahju jäi õnneks ära

Kuressaare muusikakoolis eile ootamatult kärssama läinud elektrikilbi (pildil) kiire kustutamine ja õige tegutsemine hoidsid ära suurema kahju.



Eile hommikupoolikul käisid päästjad väljakutsel Kuressaare muusikakoolis, kus neil jäi üle vaid ruumid tuulutada, kuna suurema hädaohu olid asjalikud tegutsejad juba ise likvideerinud.

“Sündmus on nii väike, et ei peaks tegelikult ajakirjanduse künnist ületama, kuid piisavalt märgiline, sest sellises olukorras tehti ainult õigeid asju ning täpselt niisugust käitumist oligi vaja,” ütles Saarte Häälele Saaremaa päästekomando juht Margus Lindmäe.

Õige tegutsemine seisnes tema sõnul selles, et kõigepealt kutsuti igaks juhuks abi, lülitati elekter välja ning seejärel asuti kärssama ja tossama läinud elektrikilpi kustutama. “Inimesed ei kaotanud pead ega jooksnud paaniliselt majast välja, vaid tegutsesid nii õigesti, et päästjatel jäi kohale jõudes vaid ruume ventileerida,” tõdes Lindmäe.

Tema sõnul ei vaevuta väikeste tuleõnnetuste korral alati abi kutsuma, kuid seda peaks tegema kasvõi igaks juhuks, sest äkki ei saada tulest oma jõududega jagu. “Päästjad peaks igal juhul kutsuma, kuid see ei tähenda, et ise peaks tegevusetult ootama. Sellest olukorrast on näha, et mida vähem suitsu, seda vähem on hävingut ja kurbi tagajärgi ning kuigi ei saa öelda, et mulle ükski õnnetus meeldib, siis siin meeldis väga inimeste käitumine,” tunnustas päästekomando juhataja muusikakooli inimeste eeskujulikku tegutsemist.