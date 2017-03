Tornimäe näiteselts tõi lavalaudadele jumala

Tornimäe näiteselts tõi kolmapäeval rahvamajas publiku ette Janno Puusepa näidendi “Teie jumal”.



Lavastuses mängivad pea­osi Ivar Viil ja Eine Järmut, kelle kehastatud tegelased on tavaline eesti mees ja tavaline eesti naine. Lavastaja Urve Sepa sõnul räägibki teatritükk tänapäeva eesti perest: “Nende arusaamadest ja oskusest elu mõista.” Lisaks pöörab “Teie jumal” pilgu inimeste oskamatusele abikätt vastu võtta ja ka abi küsida.

Näidendi autor on 31-aastane näitekirjanik, koomik ja Vilde teatri näitleja Janno Puusepp, kes mullu ka Saaremaa lavadel lavastuses “Minejad” üles astus. Urve Sepaga teavad nad teineteist tänu Külateatrite festivalile. “Ikka on küsimus, kust võtta sobivat materjali,” sõnas Sepp, lisades, et Puusepp saatis neile neli näidendit ja nemad valisid ühe neist välja.

Paraku polnud Sepal kusagilt võtta näidendis figureerinud tudengi osatäitjat ja seetõttu palus ta autoril loo veidi ümber kirjutada. Puusepp asendaski tudengi kodutuga ja kirjutas lõpu ringi. “Üks noor inimene meil küll oli, aga tema hakkas tantsurühmas käima,” selgitas Sepp ja märkis muheledes, et kõige kauem näiteringis käinud Helle Maidlast sai väga hea kodutu.

“Teie jumalas” mängivad Ivar Viil, Eine Järmut, Rait Goidin, Lea Peet, Helje Basihhina, Urve Sepp ja Helle Maidla. Loo on lavale seadnud Urve Sepp ja Krista Kütt ning heli ja valguse eest hoolitseb Ivar Viil.