Treima: läbirääkimised pole meie vaba tahe

Enamus Pöide volikogust hääletas kolmapäevasel istungil teistele omavalitsustele ühinemisettepaneku tegemise poolt. Mis olid need põhjused, miks Pöide volikogu ja te ise oma varasemast seisukohast taganesite?



Pöide vallavolikogu esimees Marina Treima: Ei mina ega enamus Pöide volikogu liikmetest ole oma seisukohtadest taganenud. Me endiselt arvame, et Pöide vallale olnuks parima lahendus Ida-Saaremaa vald ja kogu Saaremaale kolme omavalitsuse loomine. Samuti oleme endistel seisukohtadel haldusreformi seaduse suhtes, kuigi riigikohus meie kaebust ei rahuldanud.

Me ei ole vabatahtlikult läbirääkimistel osalenud, sest see ei ole meie vaba tahe. Vabariigi valitsus on alustanud sundliitmise protsessiga kõikide valdade puhul, kes haldusreformi seaduse kriteeriumidele ei vasta ja nii on see ka Pöide valla puhul.

Sundliitmisega kaasneb terve rida seadusest lähtuvaid toiminguid. Küsimus oli hetkel selles, kas Pöide vald osaleb nendes toimingutes või viib neid läbi maavanem. Me oleme otsustanud, et meie vallale on parem, kui me osaleme.

Kui palju Pöide volikogu ja teie nüüd oma varasemast meelekindlate inimeste imidžist kaotasite? Kas olete selle kohta juba arvamusi kuulda saanud?

Meie otsuste vastuvõtmise põhjuseks ega eesmärgiks ei ole olnud endale imidžit luua ja sellepärast ei ole ka selle olemasolu ega selle kaotamine küsimuse all. Me oleme säilitanud meelekindluse ja käitunud vastavalt sellele, kuidas oleme õigeks pidanud.

Kas see varasem oma valla eest võitlemine, mida paljud tõlgendasid jäärapäisuse ja jonniajamisena ning mis tõi Pöide vallale ka negatiivset tähelepanu, ikka tasus ära?

See on väga kummaline küsimus. Kas oma arvamuse omamine tasub ära? Vastavalt oma südametunnistusele ja tõekspidamistele käitumine on osa inimeseks olemisest – igal tasandil, nii lihtsalt inimesena, eraelus kui ka ühiskondlikult tasandil. Praegusel juhul siis omavalitsusena või siis näiteks riiklikul tasandil.

Kas on sellest kasu, et meil on parlamendis opositsioon, kes on eriarvamusel väga paljudes küsimustes võrreldes võimul oleva koalitsiooniga? Eriarvamuse omamine on demokraatlikus ühiskonnas loomulik nähtus.