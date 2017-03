Väärikate loengud läbi

Eakate õppurite seas populaarne loengusari jõudis eile finišisse väärika vananemise teemalise loenguga. Hoolimata lõpusirgele jõudmisest, valitses õppurite seas endist viisi positiivne meeleolu.



Oktoobrikuus kuuendat aastat järjest startinud väärikate ülikooli loengud on selleks hooajaks lõpusirgele jõudnud ning eile kogunesid eakad üliõpilased selle õppeaasta viimasele loengule. Hoolimata asjaolust, et tegu oli viimase loenguga, ei olnud õppurite seas melanhoolsest meeleolust jälgegi ja siin-seal arutati juba uue õppeaastaga seotud teemasid. Tänavuse programmi lõpetas TÜ Pärnu kolledži lektor Liina Puusepp loenguga “Väärikas vananemine ja head suhted eri põlvkondade vahel”.

Põhiteemadena käisid läbi vanemaks ja ka vanavanemaks olemise kunst ning mida erinevate põlvkondade vahelistes suhetes tähele panna. “Kuna vanuse poolest peaks kuulajatel olema umbes 30–40 aasta vanused lapsed, siis arutamegi nendevaheliste suhete olemust ning räägime ka sellest, mis roll võiks vanematel oma laste elus olla,” ütles Puusepp enne loengu algust. Kui vanemarollile lisandub veel ka vanavanemaks olemine, siis võib tulla ka muretsemist ja erinevaid hirme, millega selles vanuses võidakse kokku puutuda. “Oluline on teada, kuidas täiskasvanu hirme mitte lastesse üle kanda, ning saada aru, mis võib neile muret valmistada,” rääkis lektor.

Marje Kivirand ja Asta Miller sõnasid veendunult, et väärikas vananemine ei tähenda vanaks jäämist, ja leidsid, et vanus on kõigest number. “Mis näitaja see vanus õieti üldse on?” arutles Kivirand. “See näitab vaid, kui kaua me oleme maailmas eksisteerinud, mitte ei dikteeri, et mingist vanusest alates on aeg passiivseks jääda ja elu nautimine lõpetada.” Marje kinnitas joviaalselt, et ei lase vanusel iialgi enda jaoks takistuseks saada ning täpselt seda väärikas vananemine tema jaoks tähendabki. “Oluline on hoida hing noorena, see kandub edasi ka igale poole mujale,” lisas ta.

Asta Milleri sõnul ei ole tänapäeval suhted vanemate ja laste vahel enam nii jäigad, kui need võisid vanasti olla. “Kuigi mina olen oma emaga alati suhelnud nagu sõbrannaga, on see tänapäeval ilmselt tavalisem, et lapsed on vanematega suhtlemises võrdsed,” arutles Asta. Ta lisas, et tema lapsed tunnevad alati ema käekäigu vastu huvi ja tütred on nagu sõbrannad.

“Mõni inimene sünnib juba vanana, mõni ei saagi päriselt vanaks,” kommenteeris Asta väärikat vananemist. “Number inimest ei defineeri, see on suhtumine, mis teeb vanaks.”