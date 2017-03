Elektrilevi alandab hinda ja rakendab püsitasu

Elektrilevi avaldas uue võrguteenuse hinnakirja, mis hakkab kehtima 1. juulist ning vähendab koduklientidele hinda keskmiselt neli ja ettevõtetele keskmiselt kaheksa protsenti.



Koduklientide jaoks lisandub paketivalikusse uus pakett “Võrk 2 kuutasuga”, mis loob ligikaudu 130 000 kliendile võimaluse vähendada igakuist võrgutasu. Kliendid, kellele uus pakett kujuneb praegusest soodsamaks, viib Elektrilevi ise 1. juuliks üle, andes kliendile eelnevalt muudatusest teada. Kui klient paketimuutust ei soovi, saab ta sellest mõistagi loobuda.

Teise olulisema muudatusena rakendub 1. jaanuarist 2018 püsitasu tarbimiskohtades, kus tarbimine kas täiesti puudub või on aasta jooksul kokku kuni 250 kilovatt-tundi. Arvestuse aluseks on eelneva ehk praegusel juhul 2017.aasta tarbimine. Puuduva või vähese tarbimisega võrguühendustele on igakuine püsitasu korterite puhul valdavalt 1,5 eurot ja eramutel sõltuvalt peakaitsmest 3–5 eurot kuus.