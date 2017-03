Haigla katusel hakkab maanduma helikopter

Kuressaare haigla rajab tervisekeskuse ehitamise raames hoone katusele kopteriplatsi.



“Vajadus haigla oma kopteriplatsi järele on olnud juba aastaid ja nüüd saab see probleem lõpuks lahenduse,” ütles SA Kuressaare haigla juhatuse esimees Märt Kõlli.



Kõlli sõnul on kopter seni maandunud hooldekodu Saaremaa Valss taga, see pole aga kõige sobivam lahendus. Haigla kõrval asuvale tühjale kinnistule on aga kavas ehitada erihooldekodu.

“Kuressaare lennujaam asub raskes seisundis patsientide kopterini transportimiseks paraku liiga kaugel,” tõdes Kõlli. “Mida vähem aega kopterini minekuks kulub, seda parem.”

Kõlli sõnul kavandati kopteriplats hoonekompleksi peasissepääsu korpuse katusele.

“Selle hoone katuseosa on platsi tarvis piisavate mõõtmetega,” märkis Kõlli.

Et lamav haige koos meedikutega katusele pääseks, pikendatakse olemasolevat liftišahti.

Kõlli sõnul on hoone konstruktsioon kopteriplatsi rajamiseks piisavalt tugev, vibratsiooni summutamiseks kasutatakse ehitustöödel aga spetsiaalseid materjale.