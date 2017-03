Hea teenindaja leiab nii pangast kui poest

Kogu märtsikuu kestnud “Kiida teenindajat” kampaania jooksul on rahulolevad kliendid kiitnud kümneid Kuressaare klienditeenindajaid.



Enim on veebikeskkonda Heateenindus.ee kiiduavaldusi jäetud Kuressaare Swedbanki kontori, Olerexi tankla, Maxima ja hotelli Grand Rose Spa teenindajatele. “Tänan kiire teeninduse ja parima lahenduse eest,” kiidab klient Swedbanki töötajat Maret Kurge. Grand Rose Spa külastaja kirjutab, et Arti Allmägi on sõbralik, hea suhtlemisoskusega ja loomulik ning külastajale jääb mulje, et ta on oodatud. Olerexi klient kiidab Carolit: “Lahke ja sõbralik. Teda nähes paistab päike ka kõige pilvisema ilmaga.” Kuressaare Maximat väisanud klient leidis, et seal on toredad kassatädid. Eelpool toodud on vaid mõned näited kümnetest postitustest.

Hea teeninduse kuul said kiita ka mitme teise Kuressaare asutuse klienditeenindajad. Näiteks kirjutab rahulolev Krediidipanga klient Merit Trei kohta: “Tänan meeldiva teeninduskogemuse eest. Ometi on olemas keegi, kes süveneb sinu muredesse ja aitab.” Saaremaa Veski külastaja kiidab aga Kristat: “Kui kõik teenindajad suudaks olla nii säravad ja naeratavad.”

Kuressaare Swedbanki kontoris leidsid Heateenindus.ee keskkonnas ära märkimist peaaegu kõik töötajad. “Vaatame seda, et silm säraks ja oleks hea teenindaja,” rääkis Swedbanki Kuressaare kontori juht Liilia Mesila Saarte Häälele, mis omadusi nad kliendinõustajalt ootavad. Ta lisas, et neile tööle tulevatelt inimestelt ei eeldata panganduse tausta, kuna enne tööle asumist tuleb läbida 4–6 kuu pikkune koolitus. Praegu töötab Kuressaare kontoris nii üpriski pika staažiga töötajaid kui ka suhteliselt uusi kliendinõustajaid.

Klienditeeninduse vallas toimus Swedbankis suurem muutus paar aastat tagasi, kui üle Eesti kaotati kontorites ära järjekorramasinad. See tähendab, et panka siseneja võtab vastu kliendinõustaja. “Esialgu oli see klientidele võõras, neile meeldis see number,” märkis Mesila. Praeguseks ollakse sellega aga harjunud. Näiteks selgitatakse kohe välja, kas klient saab oma toimingu teha internetipangas. “Või saame öelda, et läheb aega, kui on näiteks pensipäev,” lisas Mesila.