Hoolekogud ei luba linnal klasse suurendada

Kuressaares juba paar nädalat pingsalt I klasside nimekirju ootavad lapsevanemad peavad veelgi ootama, kuna koolide hoolekogud pole linna plaanidega päri.



Eelmisel nädalal küsis Kuressaare linnavalitsus koolide hoolekogudelt luba suurendada põhikoolide osas klasside täitumuse ülemist piirnormi 28 õpilaseni. Selle on tinginud asjaolu, et linnas on I klassi soovijaid 20 võrra rohkem kui kohti. Kaalumisel on olnud ka ühe lisaklassi avamine, kuid linna koolidesse ei mahu kuskile terve klassitäis lapsi lisaks enam ära.

Kolme kooli direktorid olid täitumuse suurendamisega nõus, kuid Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu linna ettepanekuga nõus ei ole. Ajendi andis selleks omakorda Kuressaare gümnaasiumi klassiõpetajate vastuseis.

KG hoolekogu esimees Maris Rebel sedastas, et õpetajate mure oligi peamiselt see, et vähe on nii ruumi kui ka tehnilisi vahendeid ning ka tugiteenused ei jõua järele.

Selle tuules kujundas oma vastuoleva seisukoha ka kooli hoolekogu. “Põhimõtteliselt küsitakse ju reedel, et teisipäevaks on otsust vaja,” kirjeldas Rebel linna asjaajamiskombeid. “See mõjutab arvu, mis on valusaim teema üldse, ning siis on ju oodata, et vastus nii kärmelt ja ülejala ei tule. See oleks vastutustundetu.”

Hoolekogu soov on linnavalitsusega kohtuda ja erinevaid võimalusi arutada, milliseid ruumilahendusi ja tugimeetmeid pakutakse. Rebeli sõnul pole see probleem tekkinud sel aastal, vaid on pikaajalisem. Talle jääb arusaamatuks, miks linn ei ole varem asjaga tegelenud. Linnavalitsuse esindajad on lubanud KG hoolekoguga kohtuda esmaspäeval.

Osaliselt oli linna pakkumisega nõus Vanalinna kooli hoolekogu, kelle otsus on toetada kuni 26 õpilasega klasse.

SÜG-i hoolekogu kujundab oma seisukoha esmaspäeva õhtul. Seejärel otsustab linn 4. aprillil, kuidas 1. klassi nimekirjadega edasi minnakse.