JUHTKIRI: Sul on selg valge!

Kust muidu nalja saab, kui ise ei tee. Naer on terviseks. Nali on enam kui kopik raha. Nii ütleb vanasõna – ja küllap vanarahvas juba teadis, mis õige on.

Eestlane – aasida armastav saarlane nagunii – on ikka naljast lugu pidanud. Õnnestunud nali teeb tuju jupiks ajaks heaks. Iseäranis kulub törts naeru marjaks meie mornivõitu kliimas ja hallina näivas argipäevas.

Nagu paljudest asjadest, saavad inimesed ka naljast erinevalt aru. Kes hindab “tordiga näkku” laadis jämekoomikat, kes peent ja iroonilist inglise huumorit. Kelle naljasoonele sobib midagi vahepealset. Mis ühe võtab naerust lausa hingetuks ja silmist vee välja, paneb teise heal juhul kulmu kergitama. Paraku on meie seas ka neid tõsimeelseid, kes ise nalja ei tee ega mõista teiste tehtut. “Oot-oot, oli see nüüd mingi nali või?” küsib huumorimeelest ilma jäetu. Vaevalt teda aga naljasoone puudumise pärast süüdistada saab – inimesi on ju igasuguseid.

Täna on 1. aprill, naljapäev. Tõsi, enamik selle päeva nalju tehakse ikka kellegi teise arvel, olgu see teine siis pereliige, sõber või kolleeg. Haneks tõmmatu loodetavasti ei pahanda!