Keskkonnanõuded sunnivad spaasid suveks basseinid sulgema

Kuna suurte basseinide ülessoojendamine on väga energiamahukas, siis on otsustatud ökoloogilise jalajälje vähendamiseks nende kasutamine suvehooajal keelustada. Ujuda soovitatakse meres.

Keskkonnaaktivistide eestvedamisel vastuvõetud otsus rakendub juba käesoleva aasta 1. maist. Arensburg Boutique Hotel & Spa omanik Terje Nepper ei hoia uudisest kuuldes oma pahameelt tagasi: “Oleme selles otsuses äärmiselt pettunud. Meil on niigi raske! Pärnu spaadele on taas loodud konkurentsieelis!”

Nepperi sõnul kaaluti uue regulatsiooni valguses erinevaid alternatiivseid tegevusi ja otsus langes kalanduse kasuks. Juba sel hooajal plaanitakse basseini hakata kasutama angerjamaimude kasvatamiseks. Arensburgi hotelli otsust tervitavad ka keskkonnaaktivistid, kelle teine suur mure energiasäästu kõrval on angerja ja teiste vääriskalade populatsiooni vähenemine Läänemeres.

Arensburgi hotelli plaanidesse suhtuvad väga positiivselt ka terviseameti esindajad. Terviseameti peadirektori Tiiu Aro sõnul on nende põhiline mure avalike basseinide osas seotud seal vohavate bakteritega. Aro sõnul kujutavad basseinid endast suurt terviseriski ja ükski mõistlik inimene ennast sellisesse vette ei kastaks. Basseinide sulgemine vähemasti suveperioodiks on igati positiivne ja terviseteadlik otsus.

Eesrindlikumad basseiniomanikud on oma ujulad juba veest tühjaks lasknud. Nii on näiteks toimitud Saaremaa Valsi mineraalveebasseiniga. Ettevõtte esindaja Kristi Tinno on vihjanud, et nende plaanid basseini alternatiivse kasutuselevõtu osas on erinevalt Arensburgi omadest pigem sportlikud. Propageerimaks kohalikku muda ja pakkudes Kuressaares uudset sportimisvõimalust, hakatakse nende majas tegelema mudamaadluse trennide ja hiljem ka võistlustega.

Kas ja mil viisil kavatsevad Saaremaa teised spaad edaspidi oma maja basseine kasutada, ei ole tänaseks veel selge. Küll on aga kindel, et viimane võimalus kevadisel ajal soojas vees ujumiseks avaneb aprilli viimastel päevadel.