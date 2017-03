Ketasgolf teeb Saaremaal võidukäiku

Üheksa kuud tagasi oli Saaremaa disc-golfi ehk ketasgolfi harrastamise võimaluste osas n-ö vaeslapse rollis. Oli vaid üks, Pöide spordiseltsi loodud üheksa korviga park Pöidel. Samal ajal muutus ketasgolfi mängimine mandril sõna otseses mõttes massiliseks.

Nüüd on Saaremaal avatud ketas­golfirajad Pöidel, Karujärvel, Muhus ja linnas Musumännikus. Lisaks paigaldatakse vahel ajutiste korvidega rada Astesse. Talvel on ketasgolfi mängitud ja peetud ka võistlusi ajutistel radadel linna spordikeskuses.

Sel aastal on lisandumas Kudjape, Valjala, Mändjala ja Liiva rajad. Lisaks kasvab Karujärve rada suisa 24 korvini, mis annab võimaluse korraldada ka Eesti tiitlivõistluste mastaabis mõõduvõtte. Esimesed rajad peaksid valmima juba aprillis-mais.

Harrastajaid võib Saaremaal olla arvatavasti juba rohkem kui mõnisada. Eestis on radu ligi 100 ja harrastajaid 15 000 ümber. Saaremaal hiljuti loodud disc-golfi klubi Rähnid üks eestvedajatest Indrek Kelder ütles, et disc-golf ei esita harrastajale erilisi nõudeid. Varustus ei ole väga kallis, radade kasutamine on üldjuhul tasuta ning suurt füüsilist jõudu ka vaja ei ole. Paljude harrastajate jaoks on ketasgolfist kujunenud juba arvestatav spordiala. Saaremaalgi on peetud mitmeid võistlusi, kus osalevad erineva tasemega mängijad. Nii alles algajad kui ka juba veidi oskuslikumad disc-golfarid. Mujal Eestis on näiteks võistlustel osalenud pea 7500 harrastajat.

Saaremaa ketasgolfi arengust annab aimu varustuse suurem läbimüük. Rademari Kuressaare kaupluse juhataja Raili Rüütel kinnitas, et nende poes müügil olevaid kettaid on tõesti rohkem ostma hakatud. Seda just nooremate huviliste poolt.

Ka Haigo Varik Hawaii Expressist nentis, et ketasgolfi varustuse müük on juba esimeste soojade ilmadega kasvama hakanud. Varik alustas müügiga eelmise aasta juunis ning siis oli rada vaid Karujärvel. Kuna nüüd on radasid rohkem ja tuleb aina juurde, siis kasvab müük Variku sõnul arvatavasti veelgi.

Huvilisi oodatakse tutvuma

Keldri sõnul on klubi üks eesmärkidest ka ketasgolfi tutvustamine. Juba sel pühapäeval toimub Kuressaare spordihoones kell 10–12 disc-golfi tasuta tutvustus, kus kohal ka kahekordne Eesti meister Martin Rotmeister. Räägitakse mängust ja tutvustatakse varustust. Kõik soovijad saavad ka ise viskamisel käe valgeks.