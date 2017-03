Konkurendist partneriks

“Kui siseriiklikult oleme piimandussektoris konkurendid, siis kaupa riigist välja müües peaksime rohkem omavahel koostööd tegema,” ütleb Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine, kes juhtis konverentsil “Põllumees kui tippjuht 2017” diskussiooni ekspordist kui Eesti toiduainetööstuse võimalusest.



Eksport on mitte ainult meie piimandussektoris ja põllumajanduses, vaid üleüldse meie väikeses riigis üks teemasid, mida tuleb tõsiselt võtta. Ja kuhu tõsiselt panustada.

Mis põllumajandusvaldkonda puudutab, siis oleme valdavalt ikkagi ületootjad. Ainuke muudatus on viimastel aastatel toimunud sealihasektoris, kus oma tarve on juba alla 80 protsendi. Piimanduses on see ligi 185%.

Sellega seoses tuleks meil Eesti piimatööstuses natuke rohkem ekspordi peale mõelda.

Saamata lisandväärtus



Konverentsil oli palju juttu selles võtmes, et täna ekspordime suures koguses toorpiima, mis on väärindamata. Nii aga jääb selle lisandväärtus nii tööstusel, riigil kui ka põllumajandussektoril saamata.

Peaksime suutma eksportida juba Eestis lisandväärtuse saanud piimatoodet, mitte toorpiima. Arutelul oli juttu ka sellest, kuidas riik saaks ettevõtjaid aidata. Kõigepealt oleks riigil kindlasti palju õppida – kasvõi meie lõunanaabritelt. Alles see oli, kui Läti president külastas Araabia maid. Maikuus sõidab meie maaeluminister visiidile kaugetesse riikidesse. Kindlasti on see üks võimalus Eesti riiki tutvustada.

Väga palju sõltub ekspordi puhul ka ettevõtjatest endist. Rääkisime konverentsil põgusalt ka koostööst – koos eksportimisest. Kui siseriiklikult oleme konkurendid, siis kaupa riigist välja müües peaksime rohkem omavahel koostööd tegema ning müüma head ja puhast kuvandit, mida on näiteks pakkunud meie loodus.

Mismoodi seda koostööd teha? Eeskätt võiks see olla infovahetus ja koopereerumine. Rakvere lihakombinaat hakkas müüma veiseliha Uus-Meremaale, kuhu konteiner sõidab kaks kuud. Ka Hiina või Jaapanisse sõidab konteiner kaua. Kui need vahemaad on juba nii pikad, siis poleks mõistlik, et iga ettevõte teeb eraldi oma skeemi ja töötab selle ka sisse.

Näiteks piimandussektoris on meil kogu riigi peale üldse vaid kaks konteinerit päevas, mida müüa.

Kuluda võib aastaid



Toonitan: kogu riigi peale. Võib-olla tasuks üheskoos valida välja need piirkonnad ja riigid, kuhu oma toodangut eksportida võiks. Teise sammuna võiks riik teha ettevõtjate väljavalitud riikides oma lobitööd ja aidata kaasa “tagala kindlustamisel”. Siis saaks töö pihta hakata.

Kaugete maade ja teatud riikide puhul võtavad need protseduurid, et saada sealsete veterinaarnõuetega vastavusse, pikalt aega. Selleks kuluks isegi aastaid. Seega on see strateegiline küsimus, millised valikud teha.

Saaremaa Piimatööstuse oma lähitulevik ekspordi vallas on kindlasti seotud aasta algul loodud ettevõttega AS MilkEst, mille eesmärk on ehitada Eestisse kõige nüüdisaegsem piimatööstus. Selle, Eesti suuremaid piimaühistuid koondava ühisettevõtte osanike hulka kuuluvad ka Saaremaa Piimatööstus ja piimaühistu.

Kui PRIA otsus on meie ettevõtte jaoks positiivne, oleme valmis hooga edasi liikuma.

Sinnamaani toimetame oma tööstusega ja jääme ka edasi toimetama, ent suur ühistuline ettevõtmine annaks nii Saaremaa tööstusele kui ka ühistule tugeva seljataguse. See kaitseks tootjate huve, oleks ajakohane ja väga ekspordivõimeline.