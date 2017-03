Kuke jõel läheb kõvaks võistukalastamiseks

Laimjalas Kuke jõel saab pühapäeval taas teoks kevadine kalapüügivõistlus, kuhu on oodata kalastajaid üle terve Saaremaa. Kogupereüritusele annab vürtsi ka võistlusmoment, sest võitjad kuulutatakse välja kahes kategoorias.



2. aprillil korraldab Laimjala jahiselts ühes Laimjala arenguseltsiga Kuke jõel juba traditsiooniks saanud kevadise kalapüügivõistluse “Jahisärg”. Laimjala vallavanem ja ühtlasi ürituse peakohtunik Vilmar Rei ütles, et tänavugi on huvi ürituse vastu suur, inimesed on juba uurinud, kas ja millal toimub, sest särg on juba jões sees.*

“Omavahel on meil selline väike nali, et kui jahimeestel on jahihooaeg läbi, siis saavad pooltest hoopis kalamehed,” sõnas Rei. Ta märkis, et lisaks kaluritele on üritusele oodatud ka teised pereliikmed, sest tegu on pigem kogupereüritusega. “Oleneb küll ilmast, aga tavaliselt on osalejaid ikka mõnikümmend. Üks aasta oli näiteks 68. Pühapäevaks lubati ka ilusat ilma, nii et ilmselt meelitab ka see rohkem inimesi kohale,” arvas vallavanem.

Kogupereürituse kõrval rõhutas Rei siiski ka võistlusmomenti, arvet peetakse kahes, üldarvestuse ja jahikategoorias. “Jõe ääres ruumi on, nii et osalema on oodatud kõik, kes reegleid järgivad,” märkis peakohtunik.