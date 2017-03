Liivide etluskonkursi võitis Martin Vesberg

Vendade Liivide Saare maakondlikul etluskonkursil olid tänavu parimad põhikooliõpilased.

Grand prix´ pälvis Martin Vesberg Saaremaa ühisgümnaasiumi 7. klassist. Kõik kolm laureaaditiitlit läksid 6.–8. klassi õpilastele. Liivide konkursil on aga ühes arvestuses koos 5.–12. klassi õpilased. Vanematest õpilastest pälvisid tunnustuse Sandra Rohulaid Leisi keskkoolist ja Alice Berens Kuressaare gümnaasiumist.

29. Liivide ja liiviliku luule etlusvõistluse finaali, mis toimub 15. aprillil Tartumaal Alatskivil Liivi muuseumis, sõidab Saaremaalt Martin Vesberg.

Osalejatel tuli sel korral ette kanda üks Juhan või Jakob Liivi proosapala ja üks luuletus Juhan Liivi luuleauhinna laureaadilt. Kokku oli osalejaid 18.

Mulluse maakondliku konkursi võitnud ja tänavu žüriis olnud Teele Tilts ütles enne auhindade väljajagamist, et tase oli kõva ja žüriil mõtlemist jagus. Samuti olid tal etlejatele mõned nõuanded: “Kui tulete siia ette, hingake sisse, hingake välja ja mõelge hetk, mis on teie loo mõte, ja mõelge, et teie ees on teie parim sõber ja jutustage see lugu talle.”

Žüriis olid lisaks Teele Tiltsile Nasva klubi juhataja Hiie Kuusk, harrastusnäitleja Merike Meriloo ja Kadi raadio juhatuse nõunik Kaie Rõõm-Laanet.

Tulemused

Grand prix – Martin Vesberg (SÜG, 7. kl), juhendaja Rita Ilves

Laureaadid – Sanna-Reesi Hoogand (Lümanda põhikool, 7. kl), juhendaja Pille Jõgi; Kirke Medri (SÜG, 6. kl), juhendaja Rita Ilves; Lotta Meet (KG, 8. kl), juhendaja Eve Tuisk

Eripreemiad: Uku Pokk (Orissaare gümnaasium, 9. kl), juhendaja Maret Aardam; Sandra Rohulaid (Leisi keskkool, 11. kl), juhendaja Inna Krotman

Žürii märkis ära – Karmen Kaljuste (Orissaare gümnaasium, 9. kl), juhendaja Maret Aardam; Alice Berens (KG, 12. kl), juhendaja Marit Tarkin

Publiku lemmik – Alice Berens (KG, 12. kl), juhendaja Marit Tarkin