Mati Põld 75 – Juubilarile annab hingesoojuse kodu

Täna 75 aastat tagasi sündis maailmameredel sõitva saarlasest meremehe paljulapselises peres kaheksanda lapsena poiss, kellele pandi nimeks Mati.



Ülehomme täitub kahekümnes aastaring päevast, mil tänane juubilar Mati Põld võttis vastu merelise ameti. Temast sai Roomassaare sadama direktor.

Nüüdne Triigi sadama direktor Mati Põld on juhtinud veel Kuivastu, Virtsu, Kihnu, Munalaiu ja Manija sadama töid-tegemisi.

Oma elu parimateks aastateks peab paljudel juhtivatel kohtadel olnud ja ühiskondlikus elus aktiivselt kaasa löönud mees ETKVL-i koondise Auto Kuressaare majandis töötamist. Selle firma direktor oli juubilar 18 aastat. Selle aja jooksul arenes Kuressaare majand jõudsalt. Valmisid uued remonditöökojad, nüüdisaegne kontor sinna juurde kuuluvate töötajate olme- ja muude vajalike ruumidega. Mati Põllu initsiatiivil hakati automajandis edendama tööstuslikku suunda. Uutes tootmisruumides valmistati ostukorve ja tehti toolidele metallkarkasse.

Elu raskemad aastad



Taasiseseisvunud Eestis läks ETKVL-i Auto Kuressaare majand erakätesse. Automajandi endine juht, ettevõtliku majandusmehena endale nime teinud Mati Põld valiti Kuressaare linnavolikokku ja linnavolinikud valisid Põllu volikogu juhtima. “See oli uus algus. Tööd oli palju. Sel ajal juhtus ka üks traagiline õnnetus – Saaremaa ühisgümnaasiumi põleng. Koolimajja jõudes nägin akendel karjuvaid lapsi. Sain laste päästmisel abiks olla. See on minu elus olnud üks traagilisemaid päevi,” ei lähe Matil kooli põleng meelest.

Kogu see aeg oli Mati Põllu sõnul keeruline juba sellepärast, et ei olnud veel omavalitsuste tööks vajalikke seadusi ja määrusi. “Iga päev astusid linnavalitsuse majja sisse inimesed oma muredega. Kõigile neile tuli lahendus leida. Need olid tõesti minu elu raskemad aastad,” võtab Mati kokku volikogu esimehena töötatud aja.

Kuidas on tal aga läinud viimasel kahekümnel aastal? Juubilar saab neist aastaist vaid heameelt tunda, öeldes, et need on olnud ennekõike ehitusaastad. “Roomassaare sadam sai uue näo, samamoodi Virtsu ja Kuivastu, rekonstrueerisime Kihnu ja Munalaiu sadama. Möödunud suvel käisin korra Munalaiu sadamast läbi. Mõnus on korras sadamat vaadata,” tunneb sadamate ülemus tehtust rõõmu.

Põllu juhitavas Triigi sadamas käib praegu suuremahuline rekonstrueerimistöö. Triigis toimuvat kommenteerides ütleb sadama juht, et tööd hakkavad ühele poole saama. Paari nädala pärast saab valmis lõunapoolne kai. See jääb­ki parvlaevade sadamaks. Mingit kaupa Triigi sadama kaudu vedama ei hakata.

“Reisijate arv on igal aastal 10 protsenti kasvanud. Möödunud aastal käis sadamast läbi 38 000 inimest. Väikelaevade kaid jäävad samaks. Triigi jääb purjetajate marsruutidest natuke kõrvale. Aastas külastab meid 40–50 jahti,” märgib Põld.

Mis hoiab juubilari töö juures? Mati ütleb, et elu teeb kardinaalseid korrektuure. Kunagi mõtles temagi pensionipõlve teisiti veeta. “Abikaasa Ilmega elasime ligemale 50 aastat koos. Meil oli tore koos olla. Nüüd ei ole teda ammugi enam minu kõrval. Situatsioonid on muutunud. Kodus ei tahagi ma üksinda enam nii väga olla. Tahan inimeste hulka. Meeldiv töö võimaldab seda,” ütleb kogemustega sadamajuht.

Laulab ja kalastab



Hingekosutav on Mati jaoks ka laulmine. Aastaid on ta bassirühmas täiendanud Saaremaa meeskoori ridu. Kontsertreisid on võimaldanud tal ka maailma näha.

Hobisid on Matil veel. Talle meeldib vitspunutisi meisterdada. Mändjala suvekodu on selle harrastusega tegelemiseks sobiv koht. Harrastuskalamees on ta ka.

Mändjala maakodu meeldib ka Mati kahele tütrele ja kolmele lapselapsele. Seal on mõnus puhkust veeta ja ühiselt midagi põnevat ette võtta.

Juubilar on elus palju ehitanud. Praegugi näeb ta vaimusilmas uuendatud Triigi sadamat koos sinna lähedale kerkinud Triigi Filharmooniaga. “Meie väikesadam areneb. Au ja kiitus noortele, kes selle filharmoonia siia püsti panid. Seegi on üks magnet. Ükskord oli siin ligi 300 huvilist kontserti kuulamas,” toob Mati näite.

Samas viib juubilar jutu jälle kodule, öeldes, et kui kodus on kõik korras, siis läheb elus hästi. “Kodu annab hingesoojuse ja seda on igal inimesel vaja,” toonitab elus palju saavutanud saarlane.