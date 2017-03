Ruhnu ainus kutseline päästja võib jääda peavarjuta

Ruhnu vallavalitsus on aastaid teinud riigile pöördumisi seoses Ruhnul asuva kahe kinnistu ostuga, millest ühel elab kohaliku kogukonna jaoks oluline liige, vabatahtlik päästja ja volikogu esimees Heiki Kukk (pildil), kuid riik otsustas hooned enampakkumisele panna.



“Möödunud aasta oktoobris lõppes Ruhnu vallavalitsuse ja Lääne piirivalvepiirkonna vahel sõlmitud leping ainsa päästespetsialisti Heiki Kukega, kes on 12 aastat vedanud nii Ruhnu merepääste kui ka tuletõrjekomando tegevust,” kirjutas Ruhnu vallavalitsus veebruarikuus tehtud pöördumises rahandusminister Sven Sesterile. Vallavalitsus teavitas Riigi Kinnisvara AS-i soovist lasta Heiki Kukel hoone ära osta juba 2014. aastal ning märkis, et nii Heiki Kukk kui ka vallavalitsus on elamu elamiskõlbulikuks muutmiseks panustanud märkimisväärseid summasid, kuid seal on endiselt vaja teha mitmeid suuremaid remonditöid.

Samuti on Riigi Kinnisvara AS-il sõlmitud üürileping MTÜ-ga Ruhnu Mesi, mille üürilepingu lõppedes oleks vallavalitsus huvitatud ka selle hoone ostmisest valla allasutuste töötajate (põhikooli õpetajad, kiirabitöötajad, spetsialistid) majutamiseks. Kuna omandireformi käigus tagastati 66% Ruhnu saare territooriumist endistele ruhnurootslastest omanikele, on munitsipaalkorterite ehitamiseks sobilike kinnistute leidmine piiratud. Praegu on Ruhnu vallavalitsusel vaid viis väikest munitsipaalkorterit, mis rahuldab majutusvajadusi vaid osaliselt.

23. märtsil selgus, et Riigi Kinnisvara on otsustanud mõlemad kinnistud maha müüa enampakkumise korras. Tulenevalt püsiasustusega väikesaarte seadusest on kohalikul omavalitsusel kinnisasja ostueesõigus, kuid enampakkumisel võivad kinnistute hinnad osutuda liialt kõrgeks.

“Ma võin ju pakkumise teha, aga samahästi võib ka keegi Brüsselist teha parema pakkumise ning ongi kogu lugu,” sõnas Heiki Kukk. Ta lisas, et kuigi riigi seisukohast on see loogiline samm, tuleks olukorda vaadelda asukoha- ja isikupõhiselt, ning leidis, et see ei ole õige viis väikesaartel jätkusuutliku elu tagamiseks.

“Ma tahan vaid oma kodu ära osta, ma ei palu, et keegi mulle selle tasuta annaks,” ütles Kukk, kes on mitmes mõttes kohaliku elu masinavärgis tähtis mutter. “Kõige raskem on see teadmatus, mis siis lõpuks saab. Riigiasutustest kirjadele vastuseid saada on äärmiselt keeruline ning minu jaoks on tegemist rohkem isikliku tragöödiaga. Aga püüan olla positiivne,” lisas ta.