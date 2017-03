Tarbijate ühistu asub katsetama nutikärusid

Saaremaa tarbijate ühistu hakkab juba selle kuu keskel Rae poes ja Kaubaaidas testima saarlaste osalusel väljatöötatud nutikärusid, mis säästavad ostjaid lükkamise vaevast ja annavad ka ostusoovitusi.



STÜ juhatuse liige Kalle Koov ütles Saarte Häälele, et kaubandusettevõtte suund on selgelt pööratud innovatiivsete ja infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtule. “Äsja uuenduskuuri läbinud Kuressaare Rae kaupluses saavad kliendid juba kasutada nutikassasid, kuid need kujutavad endast alles esimesi samme, mida STÜ oma kauplustevõrgu kaasajastamisel plaanib teha,” rääkis ta.

Järgmine etapp on esialgu suurematesse müügikohtadesse moodsate ostukärude paigutamine, mis on ühendatud kaupluse tarkvarasüsteemiga. Väliselt tavaliste kärude sarnased nutikärud on varustatud puutetundliku ekraani, korpusse ehitatud valgusandurite ja elektrimootoritega, mis juhivad kõiki nelja ratast. Kui klient soovib, võib ta käru ise lükata, aga ka lülitada selle automaatrežiimile ning lihtsalt käruga kaasa kõndida.

Nutikäru arvutab kohe kokku toodete hinnad ja kuvab summa ekraanile. Juhtpaneelil on ka kaardilugeja, mis Säästukaardi sisestamisel käivitab ostusoovituste programmi. Kliendile kuvatakse hetke parimad pakkumised, võttes aluseks tavapärase ostukorvi.

Maapoodides tahab ühistu aga peagi kasutusele võtta targad ostukorvid, mis sarnaselt nutikärudega suudavad ostusumma jooksvalt kokku arvutada ja annavad ostjale meeldiva helisignaaliga märku, kui poole meetri kaugusele jääb mõni soodus- või kampaaniahinnaga toode.

Saaremaalt pärit innovatsioonimees, ettevõtte Protoskoop arendaja Märt Pikkani ütles Saarte Häälele, et Protoskoobi meeskond eesotsas tema endaga on esimesed töötavad prototüübid valmis saanud. “Kust ikka ideed tulevad? Käid maailmas ringi ja näed seal mitmesuguseid huvitavaid arendusi ning äkki käibki peas klõps.” Protoskoobi näol on tegemist tootearendusfirmaga. Märt Pikkani on olnud muu hulgas elektroonilise parkimiskella ja Raybike’i arendaja.

Rohkem infot uue toote kohta saab aadressilt www.nutikaru.ee.

Mehis Tulk, Raido Kahm