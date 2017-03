Uunikute taastajad asutasid Saaremaal klubi

Oesel Unic klubi põhieesmärk on luua ühine platvorm inimestele, kes tegelevad vanade sõidukitega. Klubi ise sõidukeid ei oma, uunikume omavad klubi liikmed, kuid siht on üks – taastada väärikaid vanasõidukeid.



Kristo Saar, üks klubi eestvedajatest, tõdes, et taastamisele minevate sõidukite nimekiri on neil juba üsna pikk. Praegu on teda, et taastamisele lähevad sõiduauto BMW 326 (aastast 1936), veoauto GAZ-AAA, veoauto GAZ-MM, veoauto Mercedes Benz L3000A (toodeti 1938–1943), II maailmasõja aegne poolroomik Sd.Kfz 10, samast ajast ka poolroomik Sd.Kfz 11, kabriolett-sõiduauto Opel 6 (toodeti 1934–1937) ja veoauto Phänomen Granit 1500 (aastast 1940). Ent uunikume on kindlasti lisandumas ja klubi Facebooki lehel hakatakse iga auto kohta eraldi n-ö päevikut pidama. “Iga mees räägib ja lisab pilte oma sõidukitest,” kinnitas Saar.

Kristo Saar ise, aga ka Tõnu Veldre ja Aliin Sepp on lihtsalt klubi asutajad, kuid Saar on veendunud, et liikmeid lisandub tulevikus kindlasti. “Praegusel hetkel ongi liikmeid kokku kolm, kuid kui on soovi, siis liikmeks saab tulla, kui omad ja soovid taastada mõnd vanemat kui 1945. aastal toodetud masinat ning kui kõik klubiliikmed annavad oma nõusoleku,” selgitas Saar.

Põhjus on lihtne – ühise katuse all on lihtsam organiseerida töid ja tellimusi, leida puuduvaid osi ja teha ennast nähtavaks teistele huvilistele. “Kõik sellised masinad valmivad käsitööna ja ühe masina peale võib kuluda kümneid aastaid,” kinnitas Saar. “Kõik on töö, suurem osa sellest täiesti nähtamatu.”

Praegu klubil ühtki valmis uunikumi veel näidata pole. “Meie MTÜ on alles värske ja varasematel aastatel on aeg ja muud ressursid kulunud projektide valimisele ja kogumisele,” märkis Saar. “Projektide nimekirja kuuluvad nii militaarset päritolu masinad kui ka sõiduautod.”

Projekti “põhjad” on tulnud Saare sõnul siitsamast Saaremaalt, aga ka mujalt Eestist, kuid osi nende jaoks on klubi liikmed kogunud üle Euroopa.

OESEL UNIC KLUBI

Klubi kinnitusel võib neile alati pakkuda huvipakkuvaid projekte või nende juba olemasolevas nimekirjas olevate sõidukite osi ja juppe. Kui midagi pakkuda pole, aga samas on soov klubi tegemistele kaasa aidata, siis võib sõidukite taastamist ka rahaliselt toetada: a/a EE911010220260817227EE OESEL UNIC KLUBI.