Vabaerakonna Saaremaa piirkonda juhib Jaanika Jõgi

Vabaerakonna Saaremaa piirkonna liikmed valisid reedel, 29.märtsil, Kuressaare Pritsumajas peetud üldkoosolekul uueks esimeheks Jaanika Jõgi ja juhatuse liikmeteks Enn Meri ja Mikko Nõukase.

„Saaremaa areng peab olema üksmeelne ja ühtlane, vähendades erinevusi linna ja maa vahel. Saaremaa arenguks on vaja vähendada piiranguid Natura aladele, arendada öko- ja mereturismi, soosida igati ettevõtlust ja luua seeläbi töökohti. Iga Saaremaa elaniku mure on vaja ära kuulata ja parimal moel lahendada, sest iga inimene on Saaremaale oluline,” arvab Saaremaa piirkonna uus esimees Jaanika Jõgi.

Saaremaa arengu heaks ja kohaliku elu edendamise nimel on Vabaerakonna liikmed otsustanud toetada Saaremaa valla volikogu valimistel valimisliitu Saarlane nii kandidaatide kui ka eestkostjatena. Oma mõtteid Saaremaa võimalikest arengusuundadest ja probleemidest saavad kohalikud inimesed avaldada leheküljel www.meiesaaremaa.ee. Vabaerakonna Saaremaa piirkonna uus juht soovib kohtuda võimalikult paljude kohalike kogukondade inimestega, nii saarlaste kui ka suvesaarlastega, et kõigi panus Saaremaa tulevikku oleks arvestatud.

Jaanika Jõgi on Saaremaa ettevõtja, kes tegeleb muuhulgas mahelamba-ja kitsekasvatusega ning kodumajutusega, on esimene kuppelkonstruktsioonide maaletooja Eestisse ja „Saaremaa Päike ja Suvi“ brändi koordinaator Saaremaal. Ta on ka sõltumatu digitaalse häälekandja „Meie Saaremaa” looja ja omanik (www.meiesaaremaa.ee), mis toimib esialgu Facebook-is. Jaanika on nelja tütre ema, noorim neist 13 ja vanim 30-aastane.