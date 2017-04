Kennedy päevik kiidulauluga Hitlerile läheb oksjonile

USA 35. presidendi John F. Kennedy päevik, mida ta pidas nooruses ja milles väljendas oma vaimustust natsiliider Adolf Hitleri suhtes, pannakse müüki Bostonis toimuval oksjonil.



II maailmasõja viimasel, 1945. aastal tehtud ülestähendustes kirjutab Kennedy, et “peagi õnnestub Hitleril vabaneda tema ümber tekkinud vihkamise oreoolist, sest ta on inimkonna ajaloo üks silmapaistvamaid isiksusi”.

“Ta on valmistatud ainesest, millest tavaliselt luuakse legende,” kirjutas toona 28-aastane tulevane Ameerika Ühendriikide president. Päevikus on veel märgitud, et “Hitleril oli oma riigi jaoks ambitsioonikas plaan, mis seadis ülemaailmse rahu ohtu, samas on ta oma elustiili ja surmaga seni mõistatuseks ning ta legend elab edasi ka pärast tema surma, muutes ta veelgi võimsamaks”.

Sissekanded päevikusse on tehtud pärast seda, kui Kennedy oli külastanud Hitlerile Baierimaal kuulunud Kehl­steinhausi. See oli paar kuud pärast Hitleri surma. Tol ajal seikles Kennedy ajakirjanikuna Euroopas. Veidi varem oli ta vabastatud sõjaväeteenistusest Vaiksel ookeanil. Kennedy päevik läheb Bostoni oksjonil müüki 26. aprillil. Oletatakse, et selle alghind võib olla umbes 200 000 dollarit.

Päeviku paneb müüki selle pikaaegne omanik Deirdre Henderson, kes oli Kennedy assistent, kui too oli senaator. Henderson ütles ajakirjandusele, et Kennedy räägib oma päevikus Hitlerit ümbritsevast saladusloorist, mitte aga julmustest, mis ta maailma suhtes toime pani.

Hendersoni arvates ei leia Kennedy päevikust vähimatki vihjet, et selle autor tundnuks Natsi-Saksamaa liidri vastu mingit sümpaatiat.

MIS ON MIS?

Kehlsteinhaus – tuntud veel Kotkapesa nime all; 1937.–1938. aastal ehitatud maamaja, mille NSDAP kinkis Adolf Hitlerile 50. juubelisünnipäevaks. Maja on ehitatud Baieri Alpidesse 1834 m kõrgusele merepinnast ja asub Hitleri kunagise lemmikresidentsi Berghofi vahetus läheduses.