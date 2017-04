Klubidest ja rahvaliikumistest erakondade taasloomiseni

Eesti taasiseseisvumine oli aeg, mida iseloomustas inimeste ühiskondliku aktiivsuse ja kodanikujulguse plahvatuslik kasv, mis lükkas liikvele ootamatuid protsesse ja lõi pinnase uute poliitiliste ühenduste tekkimiseks.

1988. aasta jaanipäev tõi Kuressaare kesklinna rahvahulga, millist seal pole ilmselt enne ega pärast nähtud. 35 aastat oli möödunud sellest päevast, mil seoses 30 aasta möödumisega kommunist Viktor Kingissepa hukkamisest nimetati Kuressaare 1952. aasta 15. mail ümber Kingissepaks. Nüüd oli ajalooratas järjekordse ringi teinud ja linn sai oma ajaloolise nime tagasi.

“Raekoja esine oli täis, turg oli täis ja osa rahvast oli ka Lossi tänaval,” meenutas 2008. aasta Saarte Hääles linna nime ennistamise ajal rajooni täitevkomitee kultuuriosakonda juhtinud Rein Orn, kes esindas miitingul maavalitsust ja pidas ka kõne.

Ennistamine võttis aega



Linna nime ennistamine ei käinud niisama lihtsalt. Juba 1986. aastal avaldati kohalikus lehes mõtteid selle üle, et Kuressaare nimi võiks jälle ametlikuks saada. Kuid sel ajal säärast asja tõsiselt mõelda veel ei saanud.

Aasta hiljem proovis Leevi Häng linna juhtorganite nõupidamisel asjale ametlikuma käigu anda. Idee pandi isegi linna rahvasaadikute nõukogus hääletusele, ent kuna parteikomitee nõusolek puudus, siis seda, et nime ennistamise poolt oli 48 saadikut 50-st, isegi ei protokollitud.

1988. aasta algul hakati matkaklubi eestvedamisel linna nime ennistamiseks allkirju koguma, millega liitusid ka spetsialistide klubi Osilia, allveeklubi Süvala ja laulukoor Lyra. Juunikuuks oli asi küps ja jaanipäeval tehti otsus avalikkusele teatavaks, millega kaasnes eelkirjeldatud võimas rahvakogunemine. Tagantjärele on inimestel isegi raske kirjeldada, mis laadi joovastuse see sündmus nende meeltesse tõi. Üks oli kindel, see oli meie oma, Eesti asi.

Seltsid ja liikumised



Aga eestimeelne laiapõhjalisem organiseerumine oli alanud juba pool aastat varem. Saaremaa muuseumis kogunes kitsamas ringis Eesti muinsuskaitse seltsi Saaremaa initsiatiivgrupp, kelle eestvedaja oli Tõnu Sepp. Seltsis alustasid tegevust mitmed hilisemad poliitikud.

1988. aasta kevadel jõudis Saaremaale ka Rahvarinde liikumine, mille eestvedajad olid Valter Hommik, Vambo Kaal, Joel Luhamets ja paljud teised. Juba kuu aega pärast Kuressaare nime ennistamist korraldasid rahvarindelased miitingu Vabadussõjas langenud saarlaste monumendi taastamise toetuseks. Ettevõtmisega liitus ka muinsuskaitse selts.

15. septembril, neli päeva pärast Tallinna lauluväljakul toimunud üritust “Eestimaa laul”, kus Trivimi Velliste nõudis oma kõnes juba Eesti iseseisvuse taastamist, toimus Kuressaare lossi hoovis mälestusaktus, mis oli pühendatud samas 1941. aastal aset leidnud veretöö ohvritele…

