Oktoberfest 2017: Hind on peo korraldajad ja õlletootjad tülli ajanud

Münchenis on puhkemas tõsine skandaal, mis ähvardab võtta poliitilise iseloomu ja võib teatud mõttes kasvada suisa üleilmseks skandaaliks. Jutt käib õlle hinnast järjekordsel Oktoberfestil, mis praeguste kavade kohaselt avatakse 16. septembril.

Igal kevadel langetavad maailma kõige suurema ja populaarsema õllepeo korraldajad otsuse, mis avaldab mõju turismi­ärile kogu Saksamaal ja omab suurt tähtsust miljonitele väliskülalistele – kui palju palju hakkab õlu Oktoberfestil maksma?

Viis miljonit julgeoleku tagamiseks



Teada on, et rendihinnad on aasta-aastalt tõusnud ning kulutused elektrile, veele, prügiveole ja mobiilsetele tualettidele (õllesõpradest peolistele on nende kasutamine tasuta) on pidevalt suurenenud.

Kuna viimastel aastatel on lisandunud veel terrorioht, peavad Oktoberfesti korraldajad tegema lisakulutusi julgeoleku tagamiseks. Kõik see on aga endaga kaasa toonud vajaduse tõsta õlle hinda.

Nii on see olnud viimastel aastatel. Näiteks veel kümme aastat tagasi maksis liitrine õllekann (sks k Maß Bier) keskmiselt 7,70 eurot, ent läinud aastal juba 10,70 eurot. Võttes aga arvesse, et mõne päeva jooksul, mil Oktoberfesti üritused aset leiavad, joovad kogu maailmast kokkutulnud turistid enam kui seitse miljonit liitri õlut, võib ette kujutada, kui suurest summast käib jutt. Festivalil liiguvad kolossaalsed rahasummad!

Oktoberfesti peakorraldaja on Müncheni linnavalitsus. Selle ametnikud on välja arvutanud, et tänavu ulatuvad linna kulud peo korraldamiseks ligi viie miljoni euroni. Kõige enam neelavat raha julgeoleku tagamine.

Maailma suurim õllepidu toimub Theresienwiesel, kus 1810. aastal tähistati suure pidulikkusega Baierimaa kuninga Ludwig I naitumist printsess Therese von Sachen-Hildburghauseniga…

