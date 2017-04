Putin saab peagi uue limusiini

Pea pool aastat tagasi avaldas maailma ajakirjandus salaja tehtud fotod Donald Trumpi uuest ametiautost. Nüüd on selgunud, et ka Venemaa “Korteež” on hakanud välja töötama uut tüüpi limusiini. Selgituseks niipalju, et “Korteež” on meie idanaabri ühe riigiasutuse mitteametlik nimetus, selle ülesandeks on autode soetamine kõrgematele ametnikele, sh ka presidendile.



Ingliskeelne ajaleht Mos­cow Times tsiteeris sel nädalal Venemaa kaubandus- ja tööstusministrit Deniss Manturovit, kes ütles, et valitsusel on kavas tellida terve partii uut tüüpi modernseid limusiine. Esimene säärane masin antakse presidendi administratsiooni käsutusse kas 2017. aasta lõpus või 2018. aasta alguses.

Tõsi, Moscow Times nendib, et Venemaa riigipea uus limusiin ei saa olema nii eksklusiivne, nagu seda on “The Beast” (nii on nimetatud USA presidendi ametiautot – toim). Nimelt toodetakse neid mõnevõrra rohkem. Samas teab ajaleht kindlalt väita, et inspiratsiooni on venelastele uue auto loomisel andnud sellised luksuslikud automudelid nagu Rolls-Royce Phantom ja Bentley Bentayga. Seega on kõigil Venemaa rikkuritel tulevikus võimalik soetada endale tõeline presidendi limusiin. Esimesed 200 autot peaksid tulema käesoleva aasta lõpus. Praeguste plaanide kohaselt peaks nende tootmine jätkuma kuni aastani 2020 ja neid on kavas välja lasta umbes 5000.

Moscow Times kirjutab, et uue auto mootori väljatöötamisse on kaasatud ka Saksa kompanii Porsche. Varem on “Korteež” teatanud, et auto varustatakse uue V12-turbo­mootoriga. See tähendab, et heitgaasidele pole eriti mõeldud. Peaks aga keegi endale tulevikus sama tüüpi autot soovima, mille võimsus oleks küll väiksem, kuid sõiduriist see-eest mõnevõrra keskkonnasõbralikum, võib ta endale soetada masina, mis on varustatud V8-mootoriga.